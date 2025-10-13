Thời sự Tỉnh Nghệ An gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu nhân ngày Doanh nhân Việt Nam Chiều 13/10, tỉnh Nghệ An tổ chức Gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu nhân ngày Doanh nhân Việt Nam.

Sự kiện nhằm ghi nhận, tôn vinh những đóng góp và động viên cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, nghiên cứu cơ chế chính sách, tìm kiếm việc làm, sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, đóng góp cho tỉnh nhà hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Quang cảnh Gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu nhân ngày Doanh nhân Việt Nam do tỉnh Nghệ An tổ chức. Ảnh: Thành Duy

Dự chương trình có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo Hiệp hội, các Hội doanh nghiệp, doanh nhân và hơn 300 đại biểu là doanh nhân tiêu biểu, đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Nghệ An.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự Chương trình gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu nhân ngày Doanh nhân Việt Nam. Ảnh: Thành Duy

Mong muốn các doanh nghiệp hãy mạnh dạn chỉ ra những rào cản, khó khăn, vướng mắc cụ thể

Phát biểu tại sự kiện, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những kết quả, sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Chương trình gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu nhân ngày Doanh nhân Việt Nam. Ảnh: Thành Duy

Người đứng đầu UBND tỉnh Nghệ An cũng bày tỏ chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại của các doanh nghiệp do ảnh hưởng tiêu cực chính sách thuế, của thiên tai trong giai đoạn vừa qua; qua đó bày tỏ hy vọng đội ngũ doanh nhân tỉnh nhà sẽ nhanh chóng khôi phục sản xuất, kinh doanh, tiếp tục lớn mạnh, đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển, góp phần xây dựng quê hương Nghệ An giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Bên cạnh những thành tích đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng thẳng thắn nhìn nhận, mặc dù tăng nhanh về số lượng, tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp Nghệ An có quy mô nhỏ (khoảng 97%); trình độ quản trị và ứng dụng công nghệ vẫn còn những hạn chế, khả năng cạnh tranh, hội nhập còn yếu; thiếu sự liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp nội tỉnh với các doanh nghiệp ngoại tỉnh và các doanh nghiệp FDI.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Chương trình Gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu nhân ngày Doanh nhân Việt Nam. Ảnh: Thành Duy

Trong khi đó, mục tiêu của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 là: "Phấn đấu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới". Đây không chỉ là mục tiêu phấn đấu của nhiệm kỳ mới, mà là lời hứa danh dự, là cam kết chính trị của Đảng, Nhà nước và Nhân dân tỉnh nhà.

Để đạt được mục tiêu đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh khẳng định: Đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân có vai trò đặc biệt quan trọng, như tinh thần Nghị quyết số 68 ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã chỉ ra.

Lãnh đạo các Hiệp hội, Hội Doanh nghiệp dự chương trình. Ảnh: Thành Duy

Trên tinh thần đó, đồng chí đề nghị đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân đồng lòng vượt khó, quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, để cùng chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà đưa Nghệ An phát triển lên tầm cao mới; đồng thời, đề nghị thực hiện tốt 5 nhóm nhiệm vụ.

Trước hết, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị các doanh nghiệp, doanh nhân thích ứng linh hoạt với bối cảnh chính trị, kinh tế mới; biến thách thức thành cơ hội để phát triển sản xuất, kinh doanh; chủ động xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp với đặc điểm, tình hình của doanh nghiệp và điều kiện thực tiễn phát sinh; đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động; mạnh dạn đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; dám bước ra khỏi “vùng an toàn, quán tính cũ”, tạo sức bật mới để phát triển.

Các doanh nhân và lãnh đạo các doanh nghiệp dự chương trình. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh đó, đồng chí cũng mong muốn tăng cường liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nội tỉnh, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, phân phối sản phẩm. Phát triển doanh nghiệp đầu tàu, doanh nghiệp lớn đủ sức làm nòng cốt, dẫn dắt hệ sinh thái liên kết, xây dựng các thương hiệu sản phẩm trên địa bàn mang tầm quốc gia và khu vực.

Người đứng đầu UBND tỉnh Nghệ An cũng đề nghị các doanh nghiệp, doanh nhân không ngừng rèn luyện, học tập nâng cao trình độ, kiến thức quản trị doanh nghiệp, đề cao xây dựng đạo đức, văn hóa trong kinh doanh, tạo dựng và giữ gìn chữ tín của doanh nghiệp; luôn đoàn kết, trao đổi thông tin, kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau, hỗ trợ nhau để cùng phát triển.

Các đại biểu tham dự chương trình gặp mặt. Ảnh: Thành Duy

Đồng thời, chấp hành pháp luật, nhất là pháp luật về thuế, lao động, bảo hiểm xã hội, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Xây dựng, nuôi dưỡng và phát triển đội ngũ doanh nhân xứ Nghệ giàu khát vọng, bản lĩnh, trí tuệ, có tâm, có tầm, có đạo đức kinh doanh, không chỉ biết làm giàu chính đáng mà còn tiên phong cống hiến cho sự phát triển phồn vinh của quê hương.

Đối với các Hiệp hội, hội doanh nghiệp, đồng chí Lê Hồng Vinh đề nghị cần xem xét mô hình tổ chức thực sự vững mạnh để phát huy vai trò trong hỗ trợ doanh nghiệp thành viên, đặc biệt đẩy mạnh các hoạt động kết nối, giúp các doanh nghiệp cùng nhau vượt qua khó khăn, thích ứng với giai đoạn mới; thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để nâng cao hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành dự chương trình. Ảnh: Thành Duy

Đồng thời, tiếp tục tối ưu hóa đây chuyền sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập cho người lao động; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc khó khăn, vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ.

Người đứng đầu UBND tỉnh Nghệ An khẳng định, chính quyền tỉnh luôn đồng hành, chia sẻ cùng doanh nghiệp, sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; thực hiện nghiêm nguyên tắc “chính quyền kiến tạo, phục vụ”; lắng nghe, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, bảo vệ quyền tài sản, bảo đảm an toàn đầu tư và tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, tin cậy, chi phí thấp.

Đồng thời, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh, đầu tư lâu dài.

Các đồng chí lãnh đạo các địa phương dự chương trình. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, với tinh thần cầu thị, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An mong muốn các doanh nghiệp hãy mạnh dạn chỉ ra những rào cản, khó khăn vướng mắc cụ thể; đề xuất các giải pháp, phản ánh trung thực, kịp thời những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu, những hành vi trái pháp luật của đội ngũ cán bộ, công chức gây khó khăn cho doanh nghiệp và kiến nghị để các cơ quan chức năng kịp thời xử lý, tháo gỡ.

Đồng chí cũng yêu cầu các lãnh đạo các Sở, ban, ngành và các địa phương phải thường xuyên lắng nghe, tiếp thu và giải quyết dứt điểm các nội dung kiến nghị của doanh nghiệp; quan tâm, chia sẻ, đồng hành với doanh nghiệp, thay vì quản lý hành chính cứng nhắc phải chuyển sang mô hình phục vụ, kiến tạo cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo kết quả công việc.

Phát triển tích cực cả về số lượng và chất lượng

Tại sự kiện, trong không khí trang trọng, ông Trương Văn Hiền - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đã đại diện cho gần 17.500 doanh nghiệp đang hoạt động trên toàn tỉnh phát biểu.

Thay mặt cộng đồng doanh nghiệp, ông bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và tinh thần trách nhiệm, đồng thời gửi gắm những chia sẻ tâm huyết về vai trò, khát vọng cống hiến của đội ngũ doanh nhân Nghệ An trong giai đoạn phát triển mới.

Ông Trương Văn Hiền - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Thành Duy

Những năm qua, doanh nghiệp của tỉnh đã có bước phát triển tích cực cả về số lượng và chất lượng. Cơ cấu, quy mô, lĩnh vực hoạt động có sự chuyển biến phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Hiệu quả và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được nâng lên.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có gần 17.500 doanh nghiệp đang hoạt động; chỉ tính riêng trong 9 tháng năm 2025, toàn tỉnh đã thành lập mới mới 2.452 doanh nghiệp (tăng 48,7% so với cùng kỳ) với tổng số vốn đăng ký thành lập 29.685 tỷ đồng; có 616 doanh nghiệp hoạt động trở lại.

Các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nghiệp, doanh nhân nhân ngày Doanh nhân Việt Nam. Ảnh: Thành Duy

Sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đã đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo việc làm cho khoảng hơn 400.000 lao động với mức tiền lương bình quân khoảng 7,1 triệu đồng/người/tháng, đóng góp khoảng hơn 60% tổng thu ngân sách Nhà nước; đồng thời đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội.

Đặc biệt, trong năm 2025 là có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, năm tăng tốc, bứt phá để thực hiện đạt kết quả cao nhất kế hoạch đề ra; đồng thời tích cực chuẩn bị, củng cố nền tảng cho giai đoạn 2026-2030.

Tuy nhiên, bối cảnh chung có nhiều khó khăn: biến động kinh tế - chính trị thế giới, giá nguyên vật liệu, nhiên liệu trong nước tăng cao; thiên tai, bão lũ liên tiếp gây thiệt hại nặng nề đến đời sống, tài sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho 10 doanh nhân tiêu biểu năm 2025. Ảnh: Thành Duy

Dẫu vậy, với sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị và người dân, đặc biệt là sự đồng hành, chia sẻ và nỗ lực vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội Nghệ An vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực

Trong 9 tháng đầu năm nay, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước đạt 8,61% (xếp thứ 11/34 tỉnh, thành phố; thứ 2 tiểu vùng Bắc Trung Bộ), thu ngân sách Nhà nước thực hiện 20.015 tỷ đồng, bằng 129,7% cùng kỳ.

Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp sử dụng vốn nhà nước tiêu biểu năm 2025. Ảnh: Thành Duy

Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng với 55 dự án cấp mới, điều chỉnh vốn cho 42 lượt dự án; tổng số vốn cấp mới và tăng thêm 33.836 tỷ đồng. Trong đó, cấp mới 15 dự án FDI với tổng số vốn đầu tư đăng ký 213,3 triệu USD, điều chỉnh vốn cho 14 dự án; tổng vốn cấp mới và điều chỉnh là 869,1 triệu USD.

Các đồng chí: Nguyễn Nam Đình, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho 13 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu năm 2025. Ảnh: Thành Duy

Tại chương trình, nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 10 doanh nhân và 21 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tích cực đóng góp cho công tác an sinh xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2025.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cảm ơn, tri ân 20 doanh nghiệp ủng hộ 5,75 tỷ đồng nhằm chia sẻ khó khăn, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai vừa qua. Ảnh: Thành Duy

Hưởng ứng lời kêu gọi của tỉnh, 20 doanh nghiệp tiêu biểu đã ủng hộ tổng số tiền 5,75 tỷ đồng nhằm chia sẻ khó khăn, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai vừa qua.