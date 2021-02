Tỉnh Nghệ An hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao quân năm 2021

Sáng 28/2, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức giao nhận quân năm 2021. Năm nay, Nghệ An được Chính phủ giao tuyển 3.350 công dân, trong đó tham gia nghĩa vụ quân đội là 3.104 công dân giao cho 6 đơn vị của Bộ với 1.020 chỉ tiêu bao gồm; Quân chủng Phòng không không quân, Quân chủng Hải quân, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Binh chủng tăng thiết giáp, Binh chủng thông tin, Tổng Cục Kỹ thuật; 10 đơn vị thuộc Quân khu IV với 2.084 chỉ tiêu bao gồm; Sư đoàn 324, Sư đoàn 968, Sư đoàn 341, Lữ đoàn Pháo binh 16, Lữ đoàn Phòng không 283, Lữ đoàn Công binh 414, Lữ 206, Lữ Thông tin 80, Trường Quân sự Quân khu 4, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An và 246 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Trọng Kiên Tham gia nghĩa vụ Quân sự sức khỏe loại 1 có 655 công dân đạt 20,1%; loại 2 có 1.824 công dân đạt 56%; loại 3 có 780 công dân đạt 23,9%. Có 4 đảng viên, 1.221 thanh niên được bồi dưỡng đối tượng Đảng; Trình độ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp có 170 công dân bằng 5,2%. Có 180 thanh niên theo tôn giáo bằng 5,5%; 731 thanh niên là con em đồng bào dân tộc ít người (22,4%). Có 752 công dân tình nguyện viết đơn xin lên đường nhập ngũ; 100% thanh niên trước lúc lên đường nhập ngũ được xét nghiệm Covid-19 và có 100% có kết quả âm tính.



Tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân sức khỏe loại 1 có 63 công dân đạt 14,6%; loại 2 có 183 công dân đạt 85,4%; Trình độ Đại học, Cao đẳng có 8 công dân bằng 3,3%; 49 thanh niên là con em đồng bào dân tộc ít người (20%); 100% thanh niên trước lúc lên đường tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân được xét nghiệm Covid-19 và 100% có kết quả âm tính.

Buổi lễ giao nhận quân ở các địa phương năm nay diễn ra khá nhanh gon, sau hơn một giờ diễn ra, đến 9h ngày 28/2 Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Nghệ An đã hoàn thành tốt công tác giao nhận quân nhân năm 2021 đảm bảo 100% quân số và đảm bảo tuyệt đối an toàn về mọi mặt.