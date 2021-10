Tỉnh Nghệ An làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc về thúc đẩy thu hút đầu tư

Dự cuộc làm về phía tỉnh Nghệ An có ông Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam cùng các ngành. Về phía các nhà đầu tư có ngài Jun Hyun Soo - Tổng Giám đốc Công ty SangWoo, Hội trưởng Hiệp hội D oanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Nghệ An, Hà Tĩnh và các doanh nghiệp Hàn Quốc, các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp.

Nghệ An - điểm đến hấp dẫn về đầu tư





Sau khi phát biểu chào mừng, ông Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã cho biết mục đích của cuộc làm việc là tìm hiểu mong muốn, nguyện vọng của các doanh nghiệp Hàn Quốc khi đầu tư tại Nghệ An, những gì mà chính quyền có thể hỗ trợ nhà đầu tư. Ông cũng thông tin về những tiềm năng, thế mạnh của Nghệ An.

Nghệ An nằm ở trung tâm vùng Bắc Trung Bộ với 21 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm: 01 thành phố, 3 thị xã và 17 huyện. Trong đó, thành phố Vinh là đô thị loại 1, là trung tâm kinh tế, văn hóa của tỉnh và của cả khu vực Bắc Trung Bộ) . Nghệ An là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Danh nhân văn hóa kiệt xuất, là vùng đất nổi tiếng có truyền thống hiếu học, học giỏi, cần cù, sáng tạo; Là trung tâm giáo dục - đào tạo của khu vực Bắc miền Trung với 7 trường đại học, 11 trường cao đẳng đào tạo và hệ thống trường trung cấp chuyên nghiệp và đào tạo nghề lao động kỹ thuật, đáp ứng đầy đủ nhu cầu nguồn nhân lực cho các nhà đầu tư. Toàn cảnh cuộc làm việc giữa lãnh đạo tỉnh Nghệ An với doanh nghiệp Hàn Quốc, Ảnh: Trân Châu

Ngoài KKT Đông Nam Nghệ An, trên địa bàn tỉnh Nghệ An còn có 6 Khu công nghiệp (KCN) được Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào danh mục các khu công nghiệp cả nước tại Văn bản số 2244/TTg-KTN ngày 22/12/2008, tổng diện tích 1.660ha. Bao gồm các KCN: Bắc Vinh (60ha), Nghĩa Đàn (200ha), Tri Lễ (200ha), Sông Dinh (300ha), Tân Kỳ (600ha) và Phủ Quỳ (300ha) thuộc địa bàn các huyện: Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Anh Sơn; thị xã Thái Hòa và thành phố Vinh.

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có 28 dự án có vốn đầu tư FDI từ Hàn Quốc với tổng vốn cam kết đầu tư là 158,13 triệu USD với đa dạng ngành nghề như may mặc, sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị viễn thông... thu hút khoảng hơn 15.000 lao động đang làm việc.

Hiện nay, tỉnh Nghệ An tập trung kêu gọi các nhà đầu tư Hàn Quốc đầu tư vào lĩnh vực: Công nghiệp kỹ thuật cao; Công nghiệp hỗ trợ (chế tạo phụ liệu, phụ kiện, linh kiện, cấu kiện, bộ phận, phụ tùng, chi tiết máy móc thiết bị… cung cấp cho ngành công nghiệp lắp ráp cơ khí, điện - điện tử, công nghệ thông tin, ô tô, công nghiệp hóa dầu, nhiệt điện); Logistic (Hậu cần cảng biển); Cơ khí chế tạo, gạch lát cao cấp; sứ vệ sinh cao cấp sản xuất các loại vật liệu mới, dệt may và một số lĩnh vực khác...

Ngài Jun Hyun Soo - Tổng Giám đốc Công ty SangWoo, Hội trưởng Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Nghệ An, Hà Tĩnh cảm ơn Nghệ An đã giúp doanh nghiệp Hàn Quốc vượt qua khủng hoảng do dịch bệnh Covid- 19. Ảnh: T.C

Đại diện doanh nghiệp Hàn Quốc phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Trân Châu

Trong điều kiện dịch bệnh, Nghệ An đã tích cực nỗ lực phòng chống dịch bệnh, nỗ lực tiêm chủng, đảm bảo cho nhiều doanh nghiệp sớm trở lại hoạt động bình thường.

Đồng hành hỗ trợ tối đa nhà đầu tư

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Nghệ An ngài Jun Hyun Soo - Tổng Giám đốc Công ty SangWoo đã cảm ơn và đánh giá cao môi trường đầu tư tại Nghệ An, ngài cho rằng Nghệ An là đất lành cho các nhà đầu tư Hàn Quốc, với nhiều dự án đang hoạt động hiệu quả. Theo ngài Jun Hyun Soo, Nghệ An có nguồn lao động dồi dào, tinh thần lao động chăm chỉ, cần cù. Khi đến Nghệ An các nhà đầu tư cũng cảm nhận được tình cảm, không gian yên bình, đi lại thuận lợi. Từ hiệu quả của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Nghệ An đã có nhiều doanh nghiệp ở Hàn Quốc tìm hiểu và mong muốn đầu tư vào Nghệ An.

Thời gian gần đây, do dịch bệnh Covid-19 nên việc đi lại bị ảnh hưởng, khi dịch bệnh được khống chế, các dự án sẽ được ký kết nhiều hơn. Tôi thay mặt các doanh nghiệp, cảm ơn tỉnh Nghệ An đã nỗ lực, hỗ trợ giúp đỡ các doanh nghiệp Hàn Quốc vượt qua cơn khủng hoảng do Covid-19, có kế hoạch tiêm vắc xin cho người lao động trong doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp mới đầu tư vào Nghệ An còn gặp rất nhiều khó khăn nên mong muốn được sự hỗ trợ giúp đỡ từ chính quyền và các ban, ngành. Các vấn đề thuế quan, thông quan, môi trường, phòng cháy chữa cháy… Ngài Jun Hyun Soo - Tổng Giám đốc Công ty SangWoo









Ông Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giải đáp các ý kiến của doanh nghiệp Hàn Quốc. Ảnh: Trân Châu

Đáp từ các ý kiến từ các nhà đầu tư, ông Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ghi nhận những ý kiến quý báu để tiếp tục đồng hành hỗ trợ nhà đầu tư. Nghệ An 3 tháng một lần tổ chức giao ban Hiệp hội Doanh nghiệp sẽ mời Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tham dự và mời các doanh nghiệp có vấn đề cần được tháo gỡ.

Nghệ An cũng sẽ ưu tiên tiêm vắc xin mũi 2 cho doanh nghiệp. Về băn khoăn của doanh nghiệp Hàn Quốc về đường cao tốc, ông Lê Ngọc Hoa cũng cho biết nhà đầu tư yên tâm bởi tiến độ đang khẩn trương. Thông qua vai trò của Hiệp hội và các doanh nghiệp đầu đàn đang đầu tư ở Nghệ An, thời gian tới Nghệ An sẽ có nhiều dự án hơn nữa từ Hàn Quốc. Nghệ An cũng mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc làm việc nhiều hơn với các doanh nghiệp hạ tầng tại Nghệ An để có những kế hoạch hiệu quả nhất.

Hình ảnh lưu niệm giữa lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các doanh nghiệp Hàn Quốc cùng các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng. Ảnh: Trân Châu