Pháp luật Tỉnh Nghệ An lập đoàn liên ngành kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm hành lang an toàn giao thông tại 10 huyện, thị xã Đoàn liên ngành do UBND tỉnh vừa mới thành lập sẽ trực tiếp kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt, đường bộ; hoặc sẽ kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Đoàn liên ngành kiểm tra công tác giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt được UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 2591/QĐ-UBND ngày 3/10/2024.

Ông Hồ Bá Thái - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải được giao nhiệm vụ trưởng đoàn. Các thành viên tham gia đoàn liên ngành thuộc Ban An toàn giao thông tỉnh; Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh; Thanh tra Sở Giao thông Vận tải; Thanh tra Khu Quản lý đường bộ II; Phòng Giám sát kỹ thuật và An toàn giao thông đường sắt chi nhánh khai thác đường sắt Nghệ Tĩnh; chuyên viên Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng.

Vì lỏng lẻo trong công tác quản lý, dẫn đến tình trạng lấn, chiếm dụng hành lang đường bộ nên khi Quốc lộ 7 đoạn qua địa bàn xã Lưu Sơn (Đô Lương) được cải tạo, nâng cấp, vào ngày 18/6/2024 UBND huyện Đô Lương đã phải tổ chức bảo vệ thi công. Ảnh: Thành Cường

Đoàn liên ngành sẽ thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn các huyện Quế Phong, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Anh Sơn, Tương Dương, Kỳ Sơn, Đô Lương, Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò và thị xã Thái Hòa.

Về nội dung kiểm tra, tại Quyết định số 2591/QĐ-UBND nêu rõ đoàn liên ngành sẽ kiểm tra công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 20/1/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 9/12/2021 của HĐND tỉnh quy định một số biện pháp tăng cường giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 - 2025; Kế hoạch số 675/KH-UBND ngày 29/8/2024 của UBND tỉnh về việc mở đợt cao điểm giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông năm 2024.

Đồng thời, sẽ tổ chức kiểm tra một số điểm, đoạn đường thường xuyên bị lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

Qua công tác kiểm tra, đoàn liên ngành có trách nhiệm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, ưu điểm, tồn tại, hạn chế trong trong công tác triển khai thực hiện một số biện pháp giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt tại địa phương cấp huyện, cấp xã theo quy định tại Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 9/12/2021 của HĐND tỉnh; Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 20/1/2022 và Kế hoạch số 675/KH-UBND ngày 29/8/2024 của UBND tỉnh về việc mở đợt cao điểm giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông năm 2024. Hướng dẫn các địa phương khắc phục khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế theo chức năng, nhiệm vụ, giúp các địa phương thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Đoàn liên ngành được chia thành 2 tổ, mỗi tổ kiểm tra 5 địa phương. Kết thúc đợt kiểm tra, đoàn liên ngành tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra, kiến nghị, đề xuất các biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, biểu dương, phê bình hoặc các hình thức xử lý vi phạm vượt thẩm quyền. Sở Giao thông Vận tải sẽ chủ trì tổng hợp kết quả kiểm tra, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh theo quy định; xem xét cho ý kiến đối với các trường hợp vi phạm cần xử lý theo đề xuất của đoàn liên ngành.

Cùng với tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, ý thức của người tham gia giao thông ở Nghệ An cũng là một tồn tại chậm được khắc phục. Trong ảnh là tình trạng ùn tắc trên đường Đinh Công Tráng, TP. Vinh diễn ra mỗi ngày trong các khung giờ cao điểm. Ảnh: Thành Cường

Cũng tại Quyết định số 2591/QĐ-UBND, UBND tỉnh giao UBND cấp huyện chỉ đạo, thông báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo, cung cấp tài liệu, hồ sơ và cử cán bộ làm việc với đoàn liên ngành. Đoàn liên ngành thực hiện quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của pháp luật để kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị các cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Với các địa phương cấp huyện không thuộc danh sách kiểm tra, UBND tỉnh giao đoàn liên ngành triển khai đề cương, phụ lục chi tiết gửi UBND cấp huyện tổ chức tự kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện. Sau kiểm tra, UBND cấp huyện gửi báo cáo kết quả kiểm tra về đoàn liên ngành trước ngày 20/11/2024 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.