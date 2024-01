Tỉnh Nghệ An quyết tâm thu ngân sách vượt 20.000 tỷ đồng năm thứ ba liên tiếp

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Năm 2022 và 2023, Nghệ An liên tiếp thu ngân sách vượt mốc 20.000 tỷ đồng. Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu cho ngành Tài chính trong năm 2024 tiếp tục thu vượt con số đạt được trong năm qua.

Sáng 8/1, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành, thị tổng kết công tác tài chính - ngân sách năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Chủ trì hội nghị từ điểm cầu Sở Tài chính có đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo Sở Tài chính và đại diện các sở, ngành liên quan.

Nỗ lực để thu ngân sách vượt mốc 20 ngàn tỷ

Các đại biểu tham gia hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Tài chính năm 2024 từ điểm cầu TP. Vinh. Ảnh: Nguyễn Hải

Triển khai nhiệm vụ năm 2023 trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế và một số nguồn thu bị giảm do Chính phủ triển khai một số chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế, nhưng ngành Tài chính Nghệ An đã có nhiều nỗ lực, cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

Cùng với tham mưu thực hiện tốt giải pháp quản lý, điều hành tài chính - ngân sách, Sở Tài chính đã tham mưu cho tỉnh thành lập tổ công tác chỉ đạo, thúc đẩy thực hiện kế hoạch năm 2023 của tỉnh Nghệ An.

Cùng với đó, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách của Nghị quyết số 36/2021/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; phối hợp cùng với các bộ, ngành Trung ương tham mưu trình Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nguồn thu từ khai thác quỹ đất giảm khiến 3/21 huyện, thị không hoàn thành dự toán thu ngân sách do HĐND tỉnh giao. Ảnh: Nguyễn Hải

Nhờ vậy, cùng với góp phần vào tốc độ tăng trưởng GRDP tỉnh năm 2023 ước đạt 7,14%, thu ngân sách của tỉnh đạt 21.275 tỷ đồng, đạt 134,2% dự toán HĐND tỉnh giao; trong đó thu nội địa là 19.980 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu là 1,277 tỷ đồng, thu từ viện trợ là 16,9 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách khối huyện trên địa bàn tỉnh là 11.654 tỷ đồng, đạt 194% so với dự toán HĐND tỉnh giao; có 18/21 huyện, thành thị vượt 100% dự toán HĐND tỉnh giao.

Tính đến ngày 31/12/2023, Nghệ An đã giải ngân gần 7.518 tỷ đồng/kế hoạch 9.033 tỷ, đạt 83,2 % tổng kế hoạch đầu tư công năm 2023, cao hơn so với cùng kỳ năm 2022; trong đó, vốn đầu tư công tập trung giải ngân được 4.422 tỷ đồng/kế hoạch 5.583 tỷ đồng, đạt 79,2 %.

Tiến độ giải ngân dự án thi công Quốc lộ 7C từ Đô Lương đi Tân Kỳ đạt trên 90% - khá nhất trong số các dự án đầu tư công năm 2023. Ảnh: Nguyễn Hải

Từ các điểm cầu, đại diện UBND các huyện, thành, thị đã phát biểu nêu lên một số kết quả hoạt động nổi bật, bài học triển khai năm 2023; nguyên nhân, vướng mắc làm ảnh hưởng đến cân đối thu - chi ngân sách tại từng địa bàn; đề xuất với tỉnh các giải pháp triển khai mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Chủ động và quyết liệt hơn trong điều hành ngân sách

Dự và chủ trì hội nghị, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ghi nhận nỗ lực, cố gắng của ngành Tài chính tỉnh trong năm 2o23, nhất là tháng cuối cùng của năm 2023; qua đó năm thứ 2 liên tiếp vượt mốc thu ngân sách trên 20.000 tỷ đồng, góp phần thực hiện tốt các chính sách đầu tư hỗ trợ hạ tầng, đảm bảo các cân đối lớn về nền kinh tế…

Trên cơ sở đánh giá yêu cầu nhiệm vụ tài chính - ngân sách tỉnh năm 2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An đề nghị ngành Tài chính thực hiện tốt 3 nhóm giải pháp: Chủ động, sáng tạo và quyết liệt trong điều hành ngân sách, xây dựng kế hoạch, đề ra tiến độ cụ thể để khắc phục nợ thuế và thất thu thuế trong một số lĩnh vực; tiếp tục rà soát các cơ chế, chính sách, các đề án để tham mưu cho tỉnh điều chỉnh, giãn hoãn thuế phù hợp; thực hiện nghiêm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

Triệt để tiết kiệm các khoản chi chưa thực sự cấp thiết, mua sắm trang thiết bị đắt tiền, tổ chức các lễ hội, sự kiện không thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách. Mặc dù dự toán năm 2024 đề ra gần 16 ngàn tỷ đồng nhưng ngành phải cố gắng, quyết tâm cao nhất để hoàn thành vượt mức thu ngân sách 21 ngàn tỷ đã đạt được trong năm 2023. _________________________ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An

Các đại biểu từ điểm cầu Sở Tài chính theo dõi video clip tài liệu báo cáo năm 2023 và các huyện, thành, thị góp ý. Ảnh: Nguyễn Hải

Bên cạnh đó, ngành cần nâng cao chất lượng quản lý, điều hành ngân sách, bám sát và đáp ứng yêu cầu thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm (2021 - 2025); nghị quyết đại hội Đảng của các cấp; chủ động quyết liệt thu hồi nợ đọng thuế và quản lý chặt chẽ công sản; tăng cường cải cách hành chính, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến;...

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận giao nhiệm vụ cho ngành Tài chính năm 2024. Ảnh: Nguyễn Hải

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thực hiện tốt việc huy động nguồn vốn để thực hiện dự án trọng điểm của tỉnh; xử lý khoa học, kịp thời các vấn đề về tài sản công, chế độ trong quá trình xây dựng, phê duyệt, thực hiện Đề án sắp xếp lại đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025; siết chặt kỷ cương trong quản lý tài sản công; tạm ứng và hoàn tạm ứng. Quyết liệt chỉ đạo, hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư hoàn thành; tiếp tục đóng góp quan trọng trong đảm bảo tiến độ giải ngân đầu tư công, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp nhỏ.