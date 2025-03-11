Kinh tế Tỉnh Nghệ An ra công điện ứng phó với bão số 13 Ngày 3/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An ra công điện số 35/CĐ-BCH.SNNMT về việc chủ động ứng phó với bão gần biển Đông (bão KALMAEGI).

Trưởng Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An điện: Ủy ban nhân dân các phường, xã; Các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An; Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An; Đài Thông tin duyên hải Bến Thủy.

Đường đi của bão số 13, cập nhật lúc 14h ngày 3/11/2025. Ảnh: NCHMF

Thực hiện Công điện số 25/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 02/11/2025 của Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với bão gần biển Đông.

Theo tin dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, vào hồi 07 giờ ngày 03/11, vị trí tâm bão KALMAEGI ở vào khoảng 10,7 độ Vĩ Bắc; 129,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Phi-líp-pin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (89-102km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ nhanh khoảng 25km/h. Từ khoảng chiều ngày 04/11, vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15, sóng biển cao 5,0-7,0m. Biển động dữ dội.

Để chủ động ứng phó với bão và mưa lũ sau bão, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị UBND các phường, xã và các Sở, ngành:

1. Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

2. Rà soát, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó với bão và mưa lũ sau bão.

3. Các Sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với bão, mưa lũ sau bão.

4. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

5. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh./.