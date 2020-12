Tỉnh Nghệ An tham dự Hội thảo Ngoại giao Kinh tế tại Hà Nội

Tại phiên thứ nhất với chủ đề "Những bước trưởng thành của ngoại giao kinh tế thời kỳ đổi mới", các đại biểu đã cùng thảo luận những vấn đề xoay quanh quá trình phát triển công tác ngoại giao kinh tế của Bộ Ngoại giao; kết quả, đóng góp và thành tựu nổi bật của công tác ngoại giao kinh tế đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của đất nước và rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu.

Phiên thứ 2 diễn ra với chủ đề "Ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển trong giai đoạn mới" được bắt đầu với tham luận dẫn đề của Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga. Đại sứ đã nêu ra những vấn đề cấp bách trong tình hình hiện nay, đồng thời đưa ra các giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm của công tác ngoại giao nhằm phục vụ phát triển trong giai đoạn mới.

Đối với tỉnh Nghệ An luôn xác định ngoại giao kinh tế là một chiến lược quan trọng để thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển và đã đạt được những thành tựu đáng chú ý trong công tác thu hút nguồn vốn FDI, ODA...

Để đạt được những thành tựu trong công tác ngoại giao kinh tế của tỉnh Nghệ An, thời gian qua có sự hỗ trợ và vai trò rất quan trọng của các bộ, ngành Trung ương, các Đại sứ nước ngoài tại Việt Nam, các Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài trong công tác định hướng đối tác, cung cấp thông tin, sắp xếp gặp gỡ giữa địa phương và các doanh nghiệp nước ngoài.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã có sự thay đổi lớn trong tư duy, tầm nhìn về vai trò của lĩnh vực ngoại giao kinh tế đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong năm 2020, tỉnh Nghệ An cũng chủ động đề xuất với Bộ Ngoại giao để tổ chức Hội nghị Gặp gỡ Nghệ An - Hàn Quốc, Hội nghị Gặp gỡ Nghệ An - Nhật Bản để kết nối một cách trọng tâm, trọng điểm nhất với các nhà đầu tư. Hiện đã có 5 nhà đầu tư đặt vấn đề đầu tư vào Nghệ An về lĩnh vực công nghệ cao.