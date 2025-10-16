Thời sự Tỉnh Nghệ An tổ chức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Sáng 16/10, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2025) và gặp mặt Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh qua các thời kỳ.

Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Thị Mai Hoa - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Về phía tỉnh Nghệ An, dự lễ kỷ niệm có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Cường

Các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ. Ở mỗi giai đoạn phát triển của đất nước, phụ nữ Việt Nam ghi dấu bằng những phong trào tiêu biểu, điển hình là: “Ba đảm đang”, “Phụ nữ 5 tốt”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”…

Ra đời và trưởng thành cùng phong trào phụ nữ cả nước, 95 năm qua, Hội LHPN Nghệ An đã đoàn kết, tập hợp các tầng lớp phụ nữ phát huy những truyền thống tốt đẹp: Lòng dũng cảm, đức hy sinh, trí thông minh, ý thức tự lực, tự c­ường, cần cù lao động, sáng tạo, vượt mọi khó khăn, thử thách… đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ và đổi mới của quê hư­ơng, đất nư­ớc.

Đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nghệ An phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Cường

Riêng trong 5 năm (2020-2025), Phụ nữ Nghệ An đã thực hiện gần 3.955 công trình tham gia xây dựng nông thôn mới, 1.096 ý tưởng khởi nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm cho 41.403 lao động nữ, thành lập 19 Hợp tác xã do phụ nữ làm chủ, 125 tổ hợp tác; đảm nhận đỡ đầu cho 3.403 cháu mồ côi theo chương trình “Mẹ đỡ đầu – kết nối yêu thương“, xây mới 375, sửa chữa 35 mái ấm tình thương... 138.870 hộ có phụ nữ nghèo, cận nghèo được Hội giúp đỡ, trong đó có 4.530 hộ có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo.

Những đóng góp của phong trào phụ nữ Nghệ An đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận. Hội Liên hiệp phụ nữ Nghệ An vinh dự được Nhà nước trao tặng các Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất; nhiều Cờ thi đua và Bằng khen của Chính phủ, Trung ương Hội và UBND tỉnh.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích và đóng góp xứng đáng của tổ chức Hội, của các thế hệ cán bộ Hội và phụ nữ toàn tỉnh vào quá trình phát triển của đất nước, của quê hương.

Bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh đề nghị các cấp Hội và mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ cần tiếp tục nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ hội, hội viên, phụ nữ tự tin vươn lên, khẳng định mình trong các lĩnh vực. Tích cực tham gia sản xuất - kinh doanh, chủ động vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng.

Phát huy nội lực, tính cần cù, chịu thương, chịu khó trong lao động sản xuất, thực hiện thành công chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng - vật nuôi, cơ cấu ngành nghề, lao động trong lĩnh vực nông nghiệp và khu vực nông thôn; áp dụng chuyển đổi số trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP địa phương.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Cường

Song song với đó, các cấp Hội cần chú trọng tuyên truyền phụ nữ có ý thức gìn giữ những phẩm chất truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam; kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Nghệ An; đồng thời, bổ sung thêm những giá trị mới về chuẩn mực, phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Việt Nam thời đại mới “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”.

Nhấn mạnh sự phát triển và tiến bộ của phụ nữ gắn liền với sự phát triển bền vững của mỗi gia đình, đồng chí Võ Thị Minh Sinh mong muốn Hội phụ nữ các cấp cần quan tâm chăm lo tuyên truyền, hướng dẫn cho hội viên về công tác xây dựng gia đình, khẳng định vai trò của phụ nữ trong việc giữ gìn nền tảng hạnh phúc gia đình và góp phần tạo nên sự phồn vinh của xã hội.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Cường

Song song với đó, đồng chí Võ Thị Minh Sinh đề nghị hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với bối cảnh mới, tình hình mới của chính quyền địa phương 2 cấp. Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, phải đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới phải xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích thiết thực của hội viên, phụ nữ, phù hợp với nhiệm vụ chính trị và tính đặc thù của địa phương. Đặc biệt, chú trọng củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở Hội vững mạnh toàn diện, đổi mới hình thức tập hợp hội viên, tăng cường bám sát cơ sở, nắm bắt kịp thời tư tưởng, nguyện vọng của hội viên; chủ động và tích cực tham mưu các cấp uỷ Đảng, chính quyền chăm lo phát triển nguồn nhân lực nữ.

Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức tốt công tác tuyên truyền, động viên phụ nữ thực hiện các phong trào, chăm lo đời sống, giải quyết việc làm và bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ nữ phù hợp với giai đoạn cách mạng mới.