Tỉnh Nghệ An tổng kết công tác quốc phòng, an ninh năm 2021

Chiều 30/12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác quốc phòng, an ninh năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Nguyễn Công Lực - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong toàn tỉnh. Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

NHIỀU KẾT QUẢ NỔI BẬT

Trong năm 2021, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp. Trên địa bàn tỉnh, tình hình dịch Covid-19 diễn biến kéo dài, khó lường đã tác động lớn đến mọi mặt đời sống xã hội. Trước tình hình trên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp, thực hiện thành công mục tiêu “kép”. Đặc biệt, lĩnh vực quốc phòng - an ninh tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật.

Các cấp, các ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chủ trương, công tác lớn về quốc phòng - an ninh; Các ngành, các cấp, các cơ quan doanh nghiệp, người dân đã đồng thuận, đồng lòng, đoàn kết, nỗ lực, quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, góp phần ổn định xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh khai mạc Hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Các cấp, các ngành cũng đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác vận động quần chúng nhân dân và giáo dục quốc phòng, an ninh; xây dựng và tăng cường lực lượng nòng cốt ngay tại cơ sở, góp phần củng cố nền quốc phòng toàn dân, gắn với nền an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân vững chắc.

Triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội. Tiếp tục bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, đảm bảo an ninh tại khu vực biên giới, biển, đảo. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác huấn luyện, diễn tập phương án, tình huống phức tạp về quốc phòng, an ninh, khu vực phòng thủ và phòng, chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn.

Công tác đối ngoại, hợp tác với các tỉnh đối biên nước bạn Lào trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh tiếp tục được triển khai ổn định, hiệu quả hơn. Đồng thời, quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ, vững mạnh, đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, hậu cần, kỹ thuật; thực hiện tốt chính sách hậu phương lực lượng vũ trang.

Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng Dự báo năm 2022, trong nước và trong tỉnh tiếp tục nổi lên một số vấn đề tác động đến an ninh - quốc phòng, trong đó dịch Covid-19 sẽ còn diễn biến phức tạp. Trên cơ sở đó, hội nghị đã thống nhất 10 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 nhằm mục tiêu đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, qua đó tạo tiền đề để thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.



Hội nghị cũng đã được nghe 5 tham luận của 5 đơn vị, địa phương. Các tham luận đã làm rõ thêm những kết quả đạt được, những bài học kinh nghiệm và những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh trong năm 2021, đề ra những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022.

PHẢI LUÔN GIỮ THẾ CHỦ ĐỘNG TRONG MỌI TÌNH HUỐNG

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong năm 2021, tình hình chung của đất nước cũng như của tỉnh gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là dịch Covid-19 tác động rất lớn đến đời sống cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tham gia của các lực lượng vũ trang, sự đồng thuận, ủng hộ của doanh nghiệp, người dân nên tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đạt được nhiều kết quả tích cực. Trật tự an toàn xã hội được giữ vững, trong đó công tác quốc phòng, an ninh đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận Hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng Đặc biệt, các cấp, các ngành thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, chủ động, kịp thời, linh hoạt trong giải quyết, xử lý các tình hình liên quan đến quốc phòng, an ninh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Trong năm 2021, tỉnh đã đảm bảo an ninh trật tự trong tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.



Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra một số hạn chế trong công tác quốc phòng, an ninh, như: Công tác nắm và dự báo tình hình ở một số địa bàn, một số tuyến, lĩnh vực có lúc, cơ nơi chưa kịp thời; công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực nhạy cảm thiếu đồng bộ; công tác quản lý dân cư, nhất là khi số lượng công dân trở về quê tránh dịch đông, có thời điểm chưa chặt chẽ.

Nhấn mạnh Nghệ An được xác định là địa bàn trọng điểm mà các thế lực thù địch, phản động tiến hành các hoạt động chống phá, tình hình trên tuyến biên giới và nhiều vùng khác tiềm ẩn yếu tố bất ổn định, thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh phức tạp… ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, với những yêu cầu và nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh đặt ra trong năm 2022 là hết sức nặng nề, đòi hỏi các cấp, các ngành, đặc biệt là lực lượng vũ trang phải có nỗ lực, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng, an ninh năm 2021. Ảnh: Phạm Bằng Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, nhất là lực lượng vũ trang phải xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong năm 2022, trên cơ sở đặc điểm tình hình địa phương, bất cứ tình hình huống nào cũng phải giữ thế chủ động, nắm chắc dự báo tình hình, đề ra các chủ trương, giải pháp, chiến lược hiệu quả để chỉ đạo toàn diện, sâu sát các nhiệm vụ công tác quốc phòng, an ninh.



Triển khai kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội, nhất là công tác thu hút đầu tư, triển khai các dự án tại địa bàn chiến lược trọng điểm. Tập trung các nguồn lực để phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng tinh thần Nghị quyết số 128 của Chính phủ: Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Người đứng đầu UBND tỉnh cũng đề nghị các cấp, ngành, lực lượng vũ trang thực hiện tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, gắn với diễn tập phòng, chống khủng bố năm 2022 đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tập trung thực hiện nhiệm vụ tuyển gọn công dân nhập ngũ đủ chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, không để tạo ra sơ hở cho các phần tử xấu lợi dụng để chống phá.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng, an ninh năm 2021. Ảnh: Phạm Bằng Bên cạnh đó, tập trung đảm bảo ANTT, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội và đặc biệt là trong dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán 2022. Kiên quyết không để tình trạng xã hội đen, tình trạng sử dụng vũ khí, tội phạm núp bóng doanh nghiệp, tội phạm xuyên quốc gia, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm công nghệ cao. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân.



Tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác đối ngoại với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang các tỉnh biên giới với nước bạn Lào. Tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng lực lượng vũ trang của tỉnh chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 8 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng, an ninh năm 2021./.