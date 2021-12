Tỉnh Nghệ An trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án có tổng mức đầu tư 200 triệu USD

Tham dự lễ, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Dự án Nhà máy sản xuất linh kiện sản phẩm điện tử và phụ tùng ô tô Ju Teng của nhà đầu tư Excel Smart Global Limited được triển khai trên diện tích 1.200.000m2 tại KCN Hoàng Mai 1 (thị xã Hoàng Mai).



Dự án sản xuất linh kiện sản phẩm điện tử, máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính; Sản xuất các cấu kiện kim loại, các sản phẩm từ plastic; Gia công cơ khí; Sản xuất phụ tùng, bộ phận phụ trợ cho xe ô tô, xe có động cơ và các sản phẩm cấu kiện khác.

Dự án có tổng mức đầu tư 200 triệu USD. Thời gian hoạt động của dự án đến ngày 26/2/2071 kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Dự kiến, vào tháng 3/2022, dự án sẽ được khởi công và đến tháng 4/2023 sản xuất thử, đến tháng 10/2023 sản xuất chính thức.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, đây là dự án trọng điểm mà tỉnh Nghệ An thu hút. Trước đó vào ngày 27/1/2021, giữa 2 bên đã ký biên bản ghi nhớ đầu tư dự án và sau gần 1 năm thực hiện các cam kết, với sự nỗ lực của 2 phía thì hôm nay diễn ra lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án.

“Điều này khẳng định quyết tâm và nỗ lực của tỉnh Nghệ An trong việc thu hút các dự án đầu tư trọng điểm. Tỉnh Nghệ An cũng không ngừng đổi mới môi trường đầu tư, cải cách mạnh mẽ thủ tục để thu hút các dự án lớn, tạo sức lan tỏa, thu hút nhiều dự án vệ tinh hỗ trợ khác, hình thành môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, hợp tác cùng các nhà đầu tư phát triển”, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Tỉnh Nghệ An trân trọng cảm ơn nhà đầu tư đã tin tưởng và lựa chọn tỉnh Nghệ An là nơi thực hiện dự án đầu tư và tin tưởng, khi dự án đi vào hoạt động sẽ là một dự án động lực, có tác động lan tỏa đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cũng như thu hút nhiều hơn các dự án để cùng thực hiện, hỗ trợ các dự án phát triển. Dự án cũng sẽ góp phần chuyển dịch cơ cấu, thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho một bộ phận người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An.