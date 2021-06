Tỉnh Nghệ An trao tặng thiết bị vật tư y tế cho tỉnh Hủa Phăn (Lào)

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng tỉnh Hủa Phăn lương thực, vật tư y tế phòng chống dịch Covid -19 trị giá 250 triệu đồng. Ảnh: Xuân Bắc

Sáng 15/6, tại Cửa khẩu Thông Thụ (Nghệ An), Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An trao tặng lương thực, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid -19 cho chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh Hủa Phăn của nước bạn Lào.

Tham dự buổi lễ, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh; Đại diện Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Ngoại vụ; BCH Bộ đội Biên phòng Nghệ An; lãnh đạo huyện Quế Phong...

Về phía tỉnh Hủa Phăn có đồng chí Phút Phăn Kẹo Vông Xay - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn.



Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tặng Công an tỉnh Hủa Phăn lương thực, vật tư y tế phòng chống dịch Covid -19 trị giá 100 triệu đồng.

Tỉnh Hủa Phăn đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tỉnh Nghệ An đã quan tâm, động viên, hỗ trợ tỉnh Hủa Phăn cả về vật chất và tinh thần. Ảnh: Xuân Bắc Đồng chí Phút Phăn Kẹo Vông Xay - Ủy viên Ban thường vụ, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tỉnh Nghệ An về sự quan tâm, động viên, hỗ trợ tỉnh Hủa Phăn cả về vật chất và tinh thần, nhất là trong thời điểm khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra. Đồng chí khẳng định, trong thời gian tới, tỉnh Hủa Phăn sẽ phát huy hết khả năng của mình cùng các lực lượng quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, góp phần giữ vững ổn định an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của nước Lào…



Số quà tỉnh Nghệ An tặng tỉnh Hủa Phăn trị giá 250 triệu đồng; của Công an tỉnh Nghệ An tặng Công an tỉnh Hủa Phăn trị giá 100 triệu đồng.