Tỉnh Nghệ An triển khai công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2024

Hội nghị được tổ chức với hình thức trực tuyến. Ảnh: Thành Chung

Sáng 18/1, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2024. Các đồng chí: Nguyễn Đức Hòa - Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Hoàng Văn Minh - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Trên 3 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Năm 2023, công tác thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Theo đó, công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được đẩy mạnh; hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển số người tham gia, đôn đốc thu, giảm nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; các chế độ, chính sách cho nhân dân, người lao động được thực hiện kịp thời, gắn với kiểm soát tốt quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Việc triển khai thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế có sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị, có nhiều đổi mới trong nội dung, phương pháp chỉ đạo và cách thức triển khai thực hiện; kịp thời giải quyết những vướng mắc trong thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn.

Đồng chí Hoàng Văn Minh – Giám đốc Bảo hiểm xã hội Nghệ An báo cáo kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của tỉnh Nghệ An năm 2023. Ảnh: Thành Chung

Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện có xu hướng phát triển qua từng năm. Chính sách hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, người hưởng chế độ hưu trí, mất sức, bảo trợ xã hội… đã được các cấp chính quyền quan tâm, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Hầu hết các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đều thực hiện nghiêm túc việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo đúng quy định.

Tính đến hết tháng 12/2023, toàn tỉnh có 3.024.577 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó: Số người tham gia bảo hiểm xã hội là 385.131 người, đạt tỷ lệ so với lực lượng lao động trong độ tuổi là 24,9%, trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 112.790 người.

Số người tham gia bảo hiểm y tế là 2.911.787 người, tăng 33.924 người so với cuối năm 2022 (tăng 1,18%), đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế là 93% so với dân số. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 251.742 người, tăng 8.171 người so với cuối năm 2022 (tăng 3,35%), đạt tỷ lệ so với lực lượng lao động trong độ tuổi là 16,03%, hoàn thành chỉ tiêu năm 2023 của tỉnh.

Tổng số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là 8.873,3 tỷ đồng, đạt 102,71% kế hoạch thu Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao, tăng 1.018,6 tỷ đồng (tăng 12,97%) so với cùng kỳ năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Đức Hòa – Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Thành Chung

Toàn tỉnh giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho 170,1 nghìn lượt người; thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho hơn 5,6 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoại trú và điều trị nội trú, tăng 543 ngàn lượt khám, chữa bệnh (tương ứng tăng 10,66%) so với cùng kỳ năm 2022.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tốc độ phát triển, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội của tỉnh Nghệ An vẫn đạt kết quả chưa cao so với tỷ lệ chung của cả nước và mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết số 28-NQ/TW; đặc biệt, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện dừng không tiếp tục tham gia có xu hướng tăng. Nguyên nhân một phần là do thay đổi mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, cùng với đó là ảnh hưởng của dịch bệnh, mức giá sinh hoạt tăng cao cũng ảnh hưởng đến cuộc sống, thu nhập của người dân.

Số người đề nghị giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội 1 lần năm 2023, có 26.668 lượt người, tăng 7.220 người (37,4%) so với năm 2022. Trong năm, Bảo hiểm xã hội Nghệ An đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt trong công tác đôn đốc thu, giảm nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, hiện nay, số đơn vị và số tiền nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn ở mức cao, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động...

Phấn đấu hoàn thành mục tiêu bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2024. Ảnh: Thành Chung

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hòa - Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã biểu dương và ghi nhận những kết quả thực hiện nhiệm vụ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Hòa - Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị: Tỉnh Nghệ An tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt nhiệm vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn. Trong đó, chú trọng các giải pháp nhằm phát triển, mở rộng bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tăng cường quản lý nguồn kinh phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu của người dân.

Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu, bố trí ngân sách địa phương để hỗ trợ mức đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế cho nhóm đối tượng bị ảnh bởi Quyết định số 861/QĐ-TTg và Quyết định số 353/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; hỗ trợ cho nhóm đối tượng thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình đang tham gia bảo hiểm y tế theo đối tượng học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục, góp phần giảm bớt khó khăn về tài chính khi đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người dân; hoàn thành mục tiêu bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đồng chí Nguyễn Đức Hòa – Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Bảo hiểm xã hội huyện Tương Dương. Ảnh: Thành Chung

Tiếp thu ý kiến của lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nêu rõ: Năm 2024, Nghệ An phấn đấu đạt tỷ lệ 94% người dân tham gia bảo hiểm y tế; tỷ lệ lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt 25,7%.

Để hoàn thành mục tiêu này, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; các đơn vị triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Đẩy mạnh hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế các cấp; gắn trách nhiệm lãnh đạo địa phương trong việc thực hiện, đảm bảo hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu được giao; thường xuyên phối hợp, chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu giữa các sở, ngành để đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về lao động và tiền lương; quản lý tốt lao động, doanh nghiệp; thực hiện cân đối, bố trí kịp thời nguồn ngân sách hỗ trợ mức đóng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cũng đã giao rõ nhiệm vụ cho từng sở, ngành và địa phương liên quan trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Đức Hòa - Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Bảo hiểm xã hội huyện Tương Dương; tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Bảo hiểm xã hội Việt Nam” cho 16 cá nhân; tặng Bằng khen của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an thành phố Vinh và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Nghệ An đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp./.