Thời sự Tỉnh Nghệ An triển khai mô hình tiếp công dân trực tuyến UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch 459/KH- UBND (ngày 17/6/2025) về triển khai mô hình tiếp công dân trực tuyến trên địa bàn tỉnh. Hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tiếp công dân, đáp ứng yêu cầu của xã hội trong tình hình mới, cũng như trong những điều kiện đặc biệt (dịch bệnh, thiên tai...).

Quang cảnh phiên tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trong tháng 6/2025. Ảnh: Thành Duy

Mục tiêu được UBND tỉnh đặt ra trong công tác này là nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác đối thoại, giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, bảo đảm an ninh, an toàn trật tự và công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai (nếu có). Hạn chế tối đa tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp, phức tạp, mất an ninh, trật tự, tập trung tại các cơ quan Trung ương.

Tiếp công dân trực tuyến là sự lựa chọn thay thế cho một số buổi tiếp công dân trực tiếp, giúp các cơ quan tiếp công dân thực hiện tốt nhiệm vụ trong điều kiện xã hội bình thường cũng như trong điều kiện có dịch bệnh, thiên tai, nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí cho công dân và nhà nước.

Hoạt động này tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính và chuyên đổi số. Phương thức tổ chức tiếp công dân trực tuyến gồm: Thiết kế, yêu cầu hạ tầng kỹ thuật, cơ chế, chính sách, quy chế, quy định tổ chức vận hành nhằm nâng cao chất lượng các buổi tiếp công dân trực tuyến.

Việc tiếp công dân trực tuyến đảm bảo đúng quy trình, quy định tại Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại, Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành quy định quy trình tiếp công dân và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Đúng với đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước về áp dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ trong công tác tiếp công dân.

Các điểm cầu tiếp công dân trực tuyến từ Ban Tiếp công dân Trung ương đến Ban Tiếp dân tỉnh và cấp cơ sở, đảm bảo cơ sở hạ tầng, hệ thống lưu trữ dữ liệu, két nối thông suốt để truyền tải hình ảnh, âm thanh giữa các điểm cầu; mỗi điểm cầu chính cần đảm bảo có quy mô kết nối nhiều điểm cầu tham gia cùng thời điểm.

Các điểm cầu tiếp công dân trực tuyến luôn đặt ưu tiên về chất lượng, tính sẵn sàng cao nhất, đảm bảo thông tin liên lạc... góp phần từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo, đổi mới lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính của các cơ quan Nhà nước theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin, tương tác trực tuyến trong xử lý công việc.

“ Tiếp công dân trực tuyến có giá trị pháp lý như việc tiếp công dân trực tiếp; thực hiện tiếp công dân trực tuyến trong trường hợp xã hội có dịch bệnh; phục vụ tiếp các vụ việc phức tạp cần nhiều cấp, nhiều cơ quan tham gia nhưng cách xa nhau về vị trí địa lý; phục vụ tiếp công dân định kỳ, đột xuất của người đứng đầu theo quy định của Luật Tiếp công dân, nhưng vì lý do khách quan không thể tiếp công dân trực tiếp.

Theo quy định, các buổi tiếp công dân trực tuyến được ghi âm, ghi hình, dữ liệu được lưu trữ tại điểm cầu trung tâm để khai thác, sử dụng lâu dài.

UBND tỉnh yêu cầu Ban tiếp công dân tỉnh và UBND cấp cơ sở thực hiện theo Luật Tiếp công dân; bố trí, sắp xếp nhân sự có chuyên môn về công nghệ thông tin đề vận hành và xử lý tình huống trong triển khai các phiên tiếp công dân trực tuyến; nhân sự cần được hướng dẫn, đào tạo đồng đều về kỹ năng sử dụng phần mềm, thiết bị họp trực tuyến; hướng dẫn quy trình xử lý thông tin về tiếp dân trực tuyến.

“ Theo kế hoạch, việc tiếp công dân trực tuyến trên địa bàn Nghệ An sẽ thực hiện kết nối mô hình tiếp công dân trực tuyến tại Trụ sở Trung ương với UBND tỉnh xong trước 30/6/2025. Giai đoạn 2 sẽ triển khai mô hình tiếp công dân trực tuyến tại Trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh và thí điểm tại một số địa điểm Tiếp công dân của UBND cấp cơ sở xong trước ngày 30/8/2025. Sau đó sẽ triển khai mô hình tiếp công dân trực tuyến trên địa bàn toàn tỉnh.

UBND tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, địa phương liên quan, trong đó, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh chủ trì phối hợp Thanh tra tỉnh, Sở Khoa học & Công nghệ thực hiện kết nối thống nhất giữa điểm cầu tiếp công dân của Trung ương với tiếp công dân của tỉnh theo mô hình trực tuyến. Rà soát, vận động công dân khi có yêu cầu, đảm bảo giải quyết các hoạt động an toàn; giữ vững trật tự, phục vụ tốt Đại hội Đảng các cấp, yêu cầu xong trước ngày 30/6/2025.

Cùng đó, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và UBND cấp cơ sở tổ chức tiếp công dân trực tuyến đối với các vụ việc đông người, phức tạp, vượt cấp lên Trung ương; Phối hợp với Thanh tra tỉnh tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân trực tuyến đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết.

Tải toàn văn kế hoạch Kế hoạch 459/KH- UBND (ngày 17/6/2025) về triển khai mô hình tiếp công dân trực tuyến trên địa bàn tỉnh tại đây.