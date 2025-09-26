Thời sự Tỉnh Nghệ An trọng thể tổ chức Đại hội thi đua yêu nước năm 2025, đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Sáng 26/9, tỉnh Nghệ An trọng thể tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh năm 2025 có chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, thi đua xây dựng Nghệ An phát triển nhanh và bền vững”, với sự tham gia của 423 đại biểu, trong đó có 166 đại biểu là điển hình tiên tiến.



Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội quan trọng, chào mừng thành công Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX và Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Quang cảnh Đại hội thi đua yêu nước tỉnh năm 2025. Ảnh: Thành Duy

Đại biểu Trung ương có đồng chí Phạm Huy Giang - Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về dự và chỉ đại Đại hội.

Đại biểu Quân khu 4 và các tỉnh trong Cụm thi đua Bắc Trung Bộ có các đồng chí: Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến - Phó Tư lệnh Quân khu; Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị; Trần Báu Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và đại diện tỉnh Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung và các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao đổi với các đại biểu bên lề Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm các gian hàng sản phẩm OCOP trưng bày bên lề Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên nguyên lãnh đạo tỉnh, các Mẹ Việt Nam Anh hùng; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc. Ảnh: Phạm Bằng

Tạo xung lực mới hướng tới 1.000 năm danh xưng Nghệ An

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong toàn tỉnh đã được phát động và triển khai một cách toàn diện, sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của tỉnh.

Đồng thời, phong trào gắn liền với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp trong xã hội; góp phần to lớn vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh nhấn mạnh: Đại hội Thi đua sẽ biểu dương, tôn vinh khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc được đánh giá, ghi nhận trong thời gian vừa qua.

Đồng thời cùng phân tích, đánh giá những mặt ưu điểm, một số nội dung chưa được như mong muốn; đề ra phương hướng, nhiệm vụ của công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn 2025 - 2030 nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Qua đó nhằm tạo động lực mạnh mẽ, đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu đến năm 2030 mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đặt ra, tạo một dấu ấn mới, một xung lực mới nhân dịp danh xưng Nghệ An tròn 1.000 năm; góp phần cùng cả nước hiện thực hóa khát vọng một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng vào năm 2045 - đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Đánh giá phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua cho thấy, toàn tỉnh đã có 51 mẹ được phong tặng danh hiệu “Mẹ Việt Nam Anh hùng”; 6 trường hợp được tặng Huân, Huy chương kháng chiến; 82 gia đình liệt sĩ được tặng Huân chương Độc lập.

16 cá nhân được công nhận Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 3 cá nhân được công nhận Huân chương dũng cảm; 2 tập thể được phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 1 tập thể và 1 cá nhân được phong tặng Anh hùng Lao động; 1.125 cá nhân được công nhận Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh... Nhiều tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và tỉnh khen thưởng.

(Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An tiếp tục cập nhật)