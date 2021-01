Tỉnh Nghệ An và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam thống nhất nâng tầm quan hệ hợp tác

Dự buổi làm việc, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan. Về phía Ngân hàng VietinBank, có các đồng chí: Lê Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT Vietinbank Việt Nam; Giám đốc các Khối, Trung tâm, Chi nhánh VietinBank trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

HIỆU QUẢ HỢP TÁC RÕ NÉT

Ngày 23/2/2019, tại Hội nghị Gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Kỷ Hợi 2019, đại diện lãnh đạo VietinBank và tỉnh Nghệ An đã ký thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa 2 bên. Giai đoạn 2019-2020, tỉnh Nghệ An và VietinBank đã có sự hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, đạt được nhiều kết quả, đóng góp quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng.

Trong 2 năm qua, tỉnh Nghệ An luôn ủng hộ, tạo điều kiện cho VietinBank trong việc triển khai các hoạt động kinh doanh, quảng bá hình ảnh thương hiệu. Đến 31/12/2020, tổng nguồn vốn huy động của VietinBank trên địa bàn tỉnh là 15.459 tỷ đồng, chiếm 9,7% nguồn vốn huy động của ngành ngân hàng toàn địa bàn và chiếm 17% nguồn vốn huy động trong khối ngân hàng thương mại Nhà nước. Tổng dư nợ tín dụng là 23.216 tỷ đồng, chiếm 10,3% dư nợ toàn địa bàn, chiếm 22,6% dư nợ trong khối ngân hàng thương mại Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đức - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An trình bày báo cáo đánh giá kết quả hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và Vietinbank năm 2019 và 2020. Ảnh: Thành Duy

Với sự hỗ trợ kết nối của tỉnh, VietinBank đã tiếp cận, đồng hành tài trợ vốn cho các khách hàng tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, trong đó có nhiều dự án lớn. Việc triển khai thực hiện các dự án này đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm cho người lao động, tăng thu ngân sách trên địa bàn.

Tỉnh Nghệ An luôn tạo điều kiện thuận lợi về tiếp cận mặt bằng, giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký thành lập, xây dựng, đất đai…để VietinBank mở điểm giao dịch, xây dựng trụ sở nhanh chóng, kịp thời.

Giám đốc Khối khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng VietinBank phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Trong 2 năm qua, Vietinbank thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và đền ơn đáp nghĩa với nhiều chương trình ý nghĩa, thiết thực trên địa bàn tỉnh Nghệ An với tổng kinh phí hỗ trợ là 31,36 tỷ đồng. Trong đó, năm 2019 là 11,63 tỷ đồng và năm 2020 là 19,73 tỷ đồng. VietinBank cũng đã hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid - 19.

NÂNG TẦM QUAN HỆ HỢP TÁC

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, năm 2020 là năm vô cùng khó khăn của tỉnh do tác động của dịch Covid-19 và thiên tai. Tuy nhiên, với quyết tâm và sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị và Nhân dân cùng cộng đồng doanh nghiệp, kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đạt được khá tích cực. Đóng góp vào những kết quả đó có vai trò của ngành tài chính ngân hàng nói chung và VietinBank nói riêng. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy Năm 2021, Nghệ An đặt ra chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) đạt 7,5% - 8,5%; Thu ngân sách 14.032,3 tỷ đồng; Tổng nguồn đầu tư phát triển toàn xã hội 88.000 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người 48-49 triệu đồng; có thêm 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,5-0,7%... Vì vậy, tỉnh Nghệ An mong muốn ngành tài chính ngân hàng nói chung và VietinBank nói riêng tiếp tục đóng góp vào mục tiêu phát triển của tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT VietinBank chúc mừng những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ 2015-2020, đặc biệt là trong năm 2020 của tỉnh Nghệ An, cũng như thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Chủ tịch HĐQT VietinBank nhấn mạnh sự cần thiết trong việc nâng tầm quan hệ hợp tác giữa 2 bên trong thời gian tới và cho rằng, cần có những nội dung hợp tác sâu sát hơn nữa nhằm biến những tiềm năng của Nghệ An có điều kiện phát huy, tạo thuận lợi cho tỉnh Nghệ An và VietinBank.

Đồng chí Lê Đức Thọ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị VietinBank phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

VietinBank mong muốn đồng hành với tỉnh ngay từ năm đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, để Nghệ An sớm trở thành tỉnh khá miền Bắc vào năm 2025 và trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030. Đồng thời, mong muốn phối hợp với Nghệ An theo từng chương trình, chuyên đề cụ thể và cam kết sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu về vốn để Nghệ An phát triển.

Cảm ơn sự phối hợp, đồng hành của VietinBank trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An thời gian qua, đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy cũng cho rằng, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và VietinBank vẫn chưa xứng với tiềm năng, mong muốn và lợi thế 2 bên. Vì thế, mong muốn thời gian tới 2 bên tiếp tục hợp tác theo từng chuyên đề. Đề nghị VietinBank tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư vào tỉnh, hỗ trợ các nhà đầu tư hiện có trên địa bàn; tiếp tục chung tay hỗ trợ, chia sẻ với đồng bào miền Tây Nghệ An, đặc biệt là các gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Người đứng đầu Tỉnh ủy cũng đồng ý với quan điểm tiếp tục nâng tầm quan hệ hợp tác giữa 2 bên theo hướng toàn diện và chiến lược trong thời gian tới.



Tại buổi làm việc, lãnh đạo VietinBank đã trao biển bàn giao các công trình an sinh xã hội do VietinBank tài trợ cho Nghệ An trong 2 năm (2019, 2020) với tổng giá trị 30,75 tỷ đồng.

Ông Lê Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT VietinBank trao biển bàn giao các công trình hỗ trợ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa cho lãnh đạo VietinBank. Ảnh: Thành Duy