Tỉnh Quảng Trị chia sẻ kinh nghiệm hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn với tỉnh Nghệ An

Toàn cảnh Hội nghị Giới thiệu, chia sẻ phương pháp điều phối, quản lý cơ sở dữ liệu hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tỉnh Quảng Trị tại tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Chiều 7/9, tại thành phố Vinh, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị, Trung tâm Hành động bom mìn tỉnh Quảng Trị phối hợp với Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị “Giới thiệu, chia sẻ phương pháp điều phối, quản lý Cơ sở dữ liệu hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tỉnh Quảng Trị” tại tỉnh Nghệ An. Tham gia hội nghị có đại diện lãnh đạo Trung tâm Cơ sở dữ liệu, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam; Sở Ngoại vụ và Trung tâm Hành động bom mìn tỉnh Quảng Trị; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh Nghệ An.

Theo đánh giá tác động của Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam: Nghệ An - địa phương bị ô nhiễm bom mìn vật nổ khá nặng nề, trong đó diện tích ô nhiễm bom mìn vật nổ là 278.528,20 ha, chiếm 16,89 % diện tích của tỉnh. Hiện nay, bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh tại Nghệ An đã và đang là mối tiềm ẩn, đe dọa tính mạng của nhân dân, làm cản trở một phần nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Rà phá bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh ở tỉnh Quảng Trị. Ảnh: QTMAC

Nhằm khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ còn sót lại, trên cơ sở đề nghị của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị và Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An, được sự nhất trí của UBND tỉnh Nghệ An, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị, Trung tâm Hành động bom mìn tỉnh Quảng Trị phối hợp với Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị.

Trong khuôn khổ hội nghị, Trung tâm Hành động bom mìn tỉnh Quảng Trị đã chia sẻ mô hình, kinh nghiệm trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh và lĩnh vực hợp tác quốc tế với các đối tác hành động bom mìn nhân đạo và phát triển.

Thông qua hội nghị này, các cấp ngành, cơ quan có liên quan ở tỉnh Nghệ An đã nắm bắt thêm được nhiều thông tin bổ ích để làm cơ sở cho các mối quan hệ, hợp tác cũng như hoạch định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo các giai đoạn; mô hình và hướng tiếp cận các nhà tài trợ phi chính phủ nước ngoài để tranh thủ vận động, kêu gọi hỗ trợ cho địa phương trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh./.