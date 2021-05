Tỉnh táo trước thông tin xuyên tạc về cuộc bầu cử

Sự thật bác bỏ hoàn toàn luận điệu sai trái



Mặc dù danh sách ứng cử viên chính thức của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được công bố, ấy vậy mà vừa qua một tổ chức quốc tế lâu nay thiếu thiện chí với Việt Nam vẫn cố tình đưa ra nhận định cho rằng, chính quyền Việt Nam đã “tiến hành đợt đàn áp” trước bầu cử nhằm bắt giữ và truy tố “các cá nhân là ứng cử viên độc lập”.

“Té nước theo mưa” sau nhận định ấy, các đối tượng thù địch, phản động thông qua một số trang mạng tiếng Việt ở hải ngoại như: BBC, VOA, RFA,... đăng phát các bài bình luận bằng những giọng điệu bóp méo, xuyên tạc về cuộc bầu cử sắp tới của Việt Nam.

Trước hết, cần phải khẳng định rằng, những đối tượng mà các thế lực thù địch và một vài trang mạng thiếu thiện chí với Việt Nam đứng ra bênh vực, họ không phải là ứng cử viên đúng nghĩa của cuộc bầu cử lần này. Điểm qua một vài nhân vật chúng ta sẽ thấy rõ bộ mặt thật của họ chỉ là những kẻ lợi dụng bầu cử, lợi dụng ứng cử tự do để tuyên truyền, xuyên tạc nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, xúc phạm đến quyền tự do dân chủ của nhân dân Việt Nam; núp bóng tự ứng cử để kích động, gây rối hòng phá hoại cuộc bầu cử.

Một số đối tượng lợi dụng công tác chuẩn bị cuộc bầu cử để kích động, chống phá. Ảnh chụp màn hình

Như truyền thông đưa tin, đầu tháng 3/2021, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố, bắt giam đối tượng Trần Quốc Khánh về hành vi "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Theo tài liệu của cơ quan An ninh điều tra, từ cuối năm 2018 đến cuối năm 2020, Trần Quốc Khánh thường xuyên sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng, phát các video để thông tin xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt gây hoang mang trong dư luận, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...



Tương tự, ngày 29/3/2021, cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Lê Trọng Hùng (trú tại phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội), về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"...

Ngoài 2 đối tượng bị bắt vì vi phạm pháp luật nói trên, còn có một số nhân vật đã nộp hồ sơ tự ứng cử nhưng không đủ tiêu chuẩn, đặc biệt là không được nhân dân tín nhiệm nên đã bị loại. Trong số đó có những người mang tư tưởng xấu, mặc dù biết mình không đủ tiêu chuẩn và khó trở thành ứng cử viên chính thức, nhưng vẫn tự ứng cử nên chỉ chờ khi biết thông tin bị loại là kiếm cớ lên mạng xã hội rêu rao, bôi nhọ quy trình bầu cử, cho rằng, việc tổ chức bầu cử ở Việt Nam là không khách quan, thiếu minh bạch, xuyên tạc nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, rồi vu khống rằng, các ứng cử viên độc lập bị loại là do chính quyền “chèn ép”, “đàn áp” và cho rằng, số đối tượng bị bắt là “vì ứng cử tự do”.

Không có chuyện vì “tự ứng cử” mà bị bắt

Chúng ta cần khẳng định rõ ràng sự thật không phải như những gì mà các đối tượng thù địch, phản động lu loa. Hai đối tượng Trần Quốc Khánh và Lê Trọng Hùng đã tự ứng cử đại biểu Quốc hội. Nhưng việc cơ quan chức năng khởi tố, bắt giam 2 đối tượng này là do họ đã vi phạm pháp luật trong một thời gian khá dài trước khi họ tự ứng cử. Xét thấy hành vi của họ nếu tiếp diễn sẽ gây nguy hiểm cho xã hội nên cơ quan chức năng buộc phải khởi tố, bắt giam. Cần phải khẳng định rõ ràng rằng, ở Việt Nam hoàn toàn không có chuyện vì “ứng cử tự do” mà bị khởi tố, bắt giam. Giữa việc tự ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và việc một số công dân bị truy tố, bị bắt tạm giam chẳng có mối liên hệ nào hết.

Phiên tòa xét xử các bị cáo của tổ chức tự xưng "Hội Nhà báo độc lập Việt Nam" về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Ảnh: vov.vn

Mặt khác, chúng ta đều biết, một trong những chức năng, nhiệm vụ của ngành Công an là bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch,...

Như vậy, việc cơ quan An ninh điều tra công an các địa phương khởi tố, bắt tạm giam một số đối tượng để phục vụ công tác điều tra về những hành vi vi phạm pháp luật là theo đúng chức năng, nhiệm vụ và là công việc hoàn toàn bình thường.

Tỉnh táo nhận diện, chủ động đấu tranh

Các thế lực thù địch, phản động đang bày ra mọi luận điệu, chiêu trò hòng lấp liếm, che đậy cho những hành vi sai trái, vi phạm pháp luật của các đối tượng cố tình lợi dụng cái vỏ bọc “ứng cử tự do” đại biểu Quốc hội để chống phá Việt Nam. Nhưng dù bằng luận điệu, chiêu trò gì, tinh vi, xảo quyệt đến đâu đi chăng nữa chúng cũng không thể xuyên tạc bản chất vụ việc, không thể che đậy được động cơ chính trị đen tối hòng chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Ngày chính thức diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 đang đến rất gần. Trước thềm cuộc bầu cử, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị càng gia tăng các luận điệu, chiêu trò nhằm chống phá.

Tranh cổ động cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 của tác giả Phạm Duy Khánh.

Hơn lúc nào hết chúng ta cần đề cao cảnh giác, nhận diện rõ những âm mưu, thủ đoạn thâm hiểm, tinh vi của các thế lực thù địch để tránh mắc mưu, sập bẫy, sa vào những luận điệu xuyên tạc, sai trái của chúng. Trong bối cảnh các thế lực thù địch đang ra sức bóp méo, xuyên tạc, mưu toan làm nhiễu loạn thông tin, gây phân tâm trong xã hội, thì các cơ quan báo chí, truyền thông càng phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền kịp thời cung cấp tới công chúng những thông tin chính thống, góp phần định hướng dư luận, đồng thời chủ động bóc trần, đấu tranh, phản bác một cách hiệu quả với mọi luận điệu, chiêu trò chống phá.



Cùng với đó, mỗi người dân cần xây dựng cho mình một bộ lọc tốt, tỉnh táo, thận trọng loại bỏ những thông tin xấu, độc, tiếp nhận những thông tin chính thống để giữ vững niềm tin vào Đảng, Nhà nước và chế độ, nâng cao trách nhiệm công dân, hành động đúng đắn, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Các cơ quan chức năng cần bám sát tình hình kịp thời phát hiện, chủ động đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ để bóp méo, xuyên tạc, kích động, gây rối... nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta, góp phần thiết thực bảo vệ an toàn và tổ chức thành công ngày hội lớn của dân tộc.