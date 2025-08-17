Kinh tế Tình trạng cá chết hàng loạt tiếp tục xuất hiện tại kênh hào thành cổ Vinh Những ngày qua, tình trạng cá chết trắng kéo dài cả trăm mét tại hào thành cổ Vinh (phường Thành Vinh, Nghệ An) đã khiến môi trường ô nhiễm nặng nề, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Clip: Q.A

Sáng 17/8, theo ghi nhận của phóng viên, dọc tuyến hào thành cổ Vinh, phường Thành Vinh tiếp tục xuất hiện nhiều điểm cá chết trắng. Nước trong hào đen đặc, xác cá nổi lềnh bềnh, tập trung thành từng mảng lớn, bốc mùi khó chịu. Tình trạng này kéo dài hơn trăm mét, đặc biệt tập trung nhiều tại khu vực khối 1, phường Cửa Nam cũ.

Tình trạng cá chết trắng tại kênh hào thành cổ tiếp tục diễn ra trong sáng 17/8. Ảnh: Q.A

Bà Nguyễn Thị Hòa, một hộ dân sống sát hào, phản ánh: Tình trạng này xuất hiện 2 hôm nay, ở nhiều đoạn, xác cá dồn lại thành từng mảng, bắt đầu phân hủy, gây mùi hôi nồng nặc. “Chúng tôi phải đóng kín cửa cả ngày để tránh mùi khó chịu tràn vào nhà. Hôm nay trời mưa còn đỡ chứ những ngày nắng thì mùi bốc lên không chịu nổi”, bà Hòa nói.

Dòng nước tại kênh hào thành cổ đen ngòm, ô nhiễm. Ảnh: Q.A

Trước thực trạng trên, UBND phường Thành Vinh đã huy động lực lượng môi trường đô thị tiến hành thu gom cá chết. Ông Nguyễn Sỹ Diệu - Chủ tịch UBND phường Thành Vinh cho biết: Hiện tượng cá chết xuất hiện từ chiều 16/8, chủ yếu do mưa lớn làm thay đổi đột ngột môi trường nước.

“Chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương vớt cá, dọn vệ sinh để hạn chế ô nhiễm lan rộng và cắt cử lực lượng tiếp tục túc trực, rà soát các tuyến kênh. Tuy nhiên, xử lý triệt để là khó, bởi cứ mỗi đợt mưa lớn, môi trường nước thay đổi là cá lại chết hàng loạt. Đây không phải lần đầu xảy ra mà đã lặp lại nhiều năm nay”, ông Diệu nói.

Cá chết chủ yếu là rô phi, chia theo từng mảng. Ảnh: Q.A

Theo ghi nhận, loại cá chết chủ yếu là cá rô phi. Trước số lượng cá chết lớn, công nhân môi trường phải giăng lưới, dùng vợt dọc hào thành cổ để thu gom và chôn lấp. Song, đây mới chỉ là giải pháp tình thế, không xử lý được căn nguyên của sự việc.

Không chỉ cá mà rác thải sinh hoạt cũng xuất hiện trên mặt kênh, gây ô nhiễm. Ảnh: Q.A

Được biết, quần thể di tích thành cổ Vinh được xây dựng từ năm 1831, bao quanh bởi tuyến hào rộng 28m, sâu 3m, có vai trò quan trọng trong việc gìn giữ giá trị lịch sử, văn hóa đô thị. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài ảnh hưởng đến đời sống của người dân sống xung quanh.

Lực lượng chức năng được huy động để thu gom cá chết. Ảnh: P.V

Người dân quanh khu vực này nhiều lần kiến nghị cần có giải pháp căn cơ, thay vì chỉ dừng lại ở việc vớt cá chết và xử lý tạm thời. Một số ý kiến cho rằng cần tăng cường kiểm soát nguồn nước đổ ra hào, hạn chế nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý, đồng thời nghiên cứu tái tạo cảnh quan xanh, bổ sung hệ thống lọc và xử lý môi trường để ngăn chặn hiện tượng tái diễn.