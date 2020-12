Tỉnh ủy Nghệ An quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung

Với quyết tâm thực hiện ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, sự phối hợp chặt chẽ trong cấp ủy, chính quyền; sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp, tỉnh sẽ đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra.

Các đại biểu dự Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy

Cán bộ, công chức thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An tham dự Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại điểm cầu do Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức. Ảnh: Quốc Đạt

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt chuyên đề: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh ở tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 - 2025 với nội dung đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII (2015 -2020) về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh Nghệ An; phương hướng, quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ giải pháp về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 - 2025.