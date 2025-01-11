Thời sự Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu chủ động về mọi mặt để chuẩn bị sắp xếp thôn, xóm, tổ dân phố Đây là một trong những nội dung trọng tâm tại Kết luận số 02-KL/TU ngày 30/10/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trên địa bàn tỉnh.

Một góc phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Trước đó, tại phiên họp ngày 24/10/2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nghe và thảo luận báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; thống nhất đánh giá kết quả đạt được, đồng thời xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy theo chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo Kết luận, Tỉnh ủy yêu cầu chủ động về mọi mặt để chuẩn bị sắp xếp thôn, xóm, tổ dân phố, trong đó tập trung xây dựng phương án sáp nhập và phương án nhân sự phù hợp; làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, tránh tâm lý cục bộ, giữ gìn bản sắc, văn hóa cộng đồng sau sáp nhập.

Trước đó, trong phiên thảo luận về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội sáng 21/10 tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV đang diễn ra, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ) cho biết, Bộ đang chuẩn bị Nghị định để sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố theo kế hoạch vào tháng 5/2026. Được biết, Nghệ An hiện có 3.797 khối, xóm, bản, tổ dân phố trực thuộc 130 xã, phường.

Cũng tại Kết luận số 02, để tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và hoàn thiện tổ chức bộ máy theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Đặc biệt, liên quan đến công tác cán bộ, Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục kiện toàn, bổ sung đầy đủ các chức danh ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ, các chức danh lãnh đạo, quản lý và bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức trong nội bộ các xã, phường phù hợp với năng lực, vị trí việc làm; bổ sung cán bộ, công chức cho các xã còn thiếu cán bộ.

Trong đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy UBND tỉnh được giao tiếp tục triển khai các kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội dung này, nhất là tập trung thực hiện điều phối cán bộ, công chức giữa các xã, phường trong nội bộ địa bàn cấp huyện (cũ) và giữa các xã, phường trên địa bàn tỉnh bảo đảm cân đối hài hòa theo nguyên tắc đã đề ra tại Kết luận số 586-KL/TU.

Các sở, ngành cấp tỉnh và các xã, phường (có từ 80 biên chế trở lên) lựa chọn cán bộ, công chức có năng lực để lập danh sách điều động, biệt phái có thời hạn (tối thiểu 6 tháng) để tăng cường về các xã còn thiếu cán bộ, công chức hoặc thiếu công chức phụ trách chuyên môn. Ưu tiên bố trí chức vụ cao hơn đối với cán bộ, công chức hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại địa bàn tăng cường.

Nghiên cứu thực hiện tiếp nhận viên chức, người hoạt động không chuyên trách bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn vào làm công chức tại các xã, phường còn thiếu cán bộ theo quy định.

Trình HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức điều động, biệt phái tăng cường cơ sở nhằm tạo sự động viên, khích lệ và bảo đảm điều kiện thuận lợi trong quá trình công tác.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao Đảng ủy các xã, phường tiếp tục thực hiện điều chuyển trong nội bộ để bố trí, sắp xếp cán bộ có chuyên môn phù hợp vào các vị trí việc làm theo quy định, sớm đưa bộ máy hoạt động ổn định, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm gần dân, sát dân, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị, đặc biệt tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh và tiếp tục sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Kế hoạch số 01-KH/TU, ngày 5/10/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó yêu cầu kiên quyết sắp xếp, hợp nhất các cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; tinh giản cấp phó; quy định rõ chức năng, nhiệm vụ từng đầu mối, không để phát sinh thêm tầng nấc trung gian không cần thiết; rà soát, sáp nhập hoặc giải thể các đơn vị hoạt động kém hiệu quả; mở rộng cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công ở các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; chuyển dần sang đặt hàng, đấu thầu cung ứng dịch vụ công.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh việc phân cấp, phân quyền, ủy quyền, nhất là những nội dung nhiệm vụ cấp thiết để khắc phục ngay tình trạng ách tắc công việc ở cấp xã. Đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả. Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, cải cách hành chính, giảm quy trình thủ tục hành chính, tăng hiệu quả phục vụ và thực thi công vụ. Tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát, nắm chắc tình hình vận hành bộ máy mới ở cấp xã để kịp thời hướng dẫn, xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, hiệu quả, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, của Nhân dân trong giám sát, phản biện xã hội. Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Kết luận này, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp chủ động triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế; kịp thời báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền đối với những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện.

Đọc toàn văn Kết luận số 02-KL/TU ngày 30/10/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW (khóa XII).