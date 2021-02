Tổ chức công đoàn Nghệ An đồng hành vượt khó với người lao động trong đại dịch

Những khó khăn chưa từng có

Trong bản báo cáo cuối cùng trong năm 2020 của LĐLĐ tỉnh về tình hình doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, có những con số, những gạch đầu dòng sau: 4.805 lao động tại 42 doanh nghiệp tạm thời nghỉ việc; Mảng du lịch: Không có khách, doanh thu giảm 100%; Mảng nhà hàng, khách sạn: Vắng khách, tiệc cưới, hội nghị giảm (đặt hàng xin thôi hợp đồng); Mảng kinh doanh xăng dầu: Giảm doanh số 30%.

Việc kinh doanh vận tải gặp nhiều khó khăn trong thời điểm dịch Covid-19. Ảnh: Đức Anh

Các trường học ngoài công lập, nguồn thu chủ yếu là học phí từ học sinh, nhưng học sinh nghỉ học thời gian dài nên không thu được, dẫn đến giáo viên nghỉ không có lương mà vẫn phải đóng bảo hiểm, rất khó khăn. 82/82 trường học ngoài công lập phải đóng cửa, tạm thời đóng cửa, giải thể; 8.971/8.971 cán bộ, công nhân viên, người lao động chưa được trả lương từ tháng 1/2020 đến tháng 4/2020; 22 cán bộ, công nhân viên, người lao động bị chấm dứt hợp đồng.



Một số doanh nghiệp FDI gặp khó khăn lớn về nhân lực điều hành do các lãnh đạo chủ chốt về nước nghỉ Tết đến nay vẫn chưa thể trở lại Việt Nam; các công ty dệt may nhập nguyên liệu từ nước ngoài gặp khó khăn và bị tăng chi phí nguyên liệu đầu vào; thị trường tiêu thụ ảnh hưởng nghiêm trọng...

Do ảnh hưởng dịch Covid-19, một số doanh nghiệp đã phải đóng cửa do "tắc" đầu ra, một số khác hoạt động cầm chừng do phụ thuộc nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Ảnh: Thanh Phúc

Trong 6 tháng đầu năm 2020, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn hầu hết đều bị tác động của dịch Covid-19, thu nhập của người lao động trong các doanh nghiệp thấp, bình quân 4.000.000 - 4.200.000 đồng/người/tháng. Nhiều doanh nghiệp thiếu việc làm, áp dụng chế độ nghỉ luân phiên, làm việc 4-5 ngày/tuần (khoảng hơn 9.000 người lao động bị ảnh hưởng).



Anh Trần Văn Quảng - một người thuê trọ tại Khu Công nghiệp Bắc Vinh trải lòng về quãng thời gian khó khăn do dịch Covid-19: “Vợ tôi là công nhân công ty may, tôi là lao động tự do mảng cơ khí. Dịch bệnh bùng phát và kéo dài khiến tôi thất nghiệp. Những ngày giãn cách, cuộc sống của 2 vợ chồng và đứa con nhỏ trở nên vô cùng chật vật, túng thiếu, ăn bữa nay lo bữa mai, chỉ mong sao giai đoạn này qua nhanh”. Tâm sự rất thật của anh Trần Văn Quảng là tình trạng chung của hàng ngàn công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Nỗ lực đồng hành cùng người lao động

Trước tình hình này, tổ chức công đoàn đã ngay lập tức có những hoạt động để vực dậy tinh thần, hỗ trợ vật chất cho người lao động. Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, LĐLĐ tỉnh đã liên tục chỉ đạo các cấp công đoàn tích cực tham gia việc phòng, chống dịch bệnh qua các văn bản cụ thể, liên quan việc triển khai những giải pháp mới trong giai đoạn 2 cuộc chiến chống Covid-19 trong các cấp công đoàn; khảo sát tình hình tiền lương, đời sống, việc làm của người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; báo cáo tình hình số lao động tham gia đóng BHXH phải tạm nghỉ do dịch Covid-19; ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19...

Liên đoàn Lao động tỉnh đã liên tiếp có những hoạt động hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng của Covid-19. Ảnh: Tư liệu

Bên cạnh đó, công đoàn các cấp đã tích cực phối hợp với chuyên môn tổ chức vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường làm việc, phối hợp với chủ sử dụng lao động đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, theo dõi sức khỏe của người lao động, phát văn bản tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, phối hợp với trung tâm y tế cùng cấp, các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn thực hiện rà soát lao động đang làm việc ở nước ngoài, lao động mới trở về nước và lao động làm việc tại các doanh nghiệp có lao động nước ngoài…

Để hỗ trợ về kinh tế, vật chất cho người lao động, các cấp công đoàn đã vận động công nhân, viên chức, người lao động ủng hộ bằng nhiều hình thức nhằm tiếp sức cho đội ngũ y, bác sỹ, chiến sỹ tuyến đầu phòng, chống dịch và hỗ trợ cho doanh nghiệp, người lao động. Tính đến hết tháng 11/2020, các cấp công đoàn trong toàn tỉnh đã kêu gọi đoàn viên và tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 từ nguồn kinh phí của tổ chức công đoàn là trên 20 tỷ đồng. Trong đó, LĐLĐ tỉnh trực tiếp ủng hộ tại Ủy ban MTTQ tỉnh và đi thăm hỏi các đơn vị tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch là 68,7 triệu đồng; tặng quà, hỗ trợ công nhân lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 là 1,703 tỷ đồng. LĐLĐ các huyện, công đoàn ngành ủng hộ trên 2 tỷ đồng. Đoàn viên, công nhân lao động ủng hộ qua tin nhắn, tiền mặt, ủng hộ vật chất quy ra tiền là hơn 16,8 tỷ đồng...

Ông Đặng Văn Hải - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh trao quà hỗ trợ cho các giáo viên ngoài công lập. Ảnh: Tư liệu

Sau khi chỉ đạo LĐLĐ các huyện, thành, thị phối hợp giám sát và kiểm tra, đánh giá hiệu quả việc triển khai Nghị quyết 42/CP về việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, LĐLĐ tỉnh đã quyết định hỗ trợ 1.000 suất quà cho 1.000 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn và bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 với tổng số tiền trợ cấp là 703 triệu đồng; tổ chức 4 đoàn thăm, tặng quà cho 10 công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch; thăm, tặng quà cho 129 cán bộ, nhân viên, lao động thuộc công đoàn ngành Y tế; tiếp nhận và phân chia các phần quà bằng hiện vật cho các đoàn viên công đoàn bị ảnh hưởng bởi dịch...



“Trước những nguyện vọng, mong muốn của cán bộ, nhà giáo, người lao động ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập, LĐLĐ tỉnh đã có ý kiến về việc chi trả chế độ được hưởng từ gói hỗ trợ của Chính phủ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Hiểu được những khó khăn của người lao động tại các doanh nghiệp, LĐLĐ tỉnh đã kiến nghị việc giãn nộp BHXH và không tính lãi suất trong các tháng dịch, miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp, giải quyết chế độ Bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian không có việc làm, không có thu nhập; đề nghị tỉnh có các giải pháp, chính sách kích cầu về du lịch trong và sau dịch để thu hút khách, có chính sách hỗ trợ giảm thuế hoặc miễn các khoản thuế phải nộp cho doanh nghiệp…” Ông Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch LĐLĐ

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kha Văn Tám trao quà hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ảnh: Diệp Thanh

Tết Nguyên đán đang tới rất gần. Diễn biến dịch Covid-19 những ngày này đang phức tạp trở lại và chặng đường chống dịch vẫn còn lắm gian nan. Dù vất vả, khó khăn đến đâu, sự đồng hành của tổ chức công đoàn sẽ giúp người lao động có thêm điểm tựa.