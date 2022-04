Tổ chức Cuộc thi ảnh 'Nét đẹp công nhân trong lao động, sản xuất'

Vừa qua, LĐLĐ tỉnh đã ban hành Kế hoạch 26/KH-LĐLĐ ngày 5/4/2022 triển khai cuộc thi ảnh “Nét đẹp công nhân trong lao động, sản xuất”. Theo đó, đối tượng tham gia cuộc thi là công nhân, lao động đang làm việc trực tiếp tại các đơn vị doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập thuộc Liên đoàn Lao động huyện, thành, thị, công đoàn ngành và công đoàn cơ sở mía đường Nghệ An.

Tác phẩm dự thi là những bức ảnh ghi lại hoạt động thực tế của công nhân, lao động đang làm việc, lao động và sản xuất tại nơi công tác, được chụp từ tháng 1/2021 đến nay, chưa gửi tham gia các cuộc thi khác.

Cuộc thi tôn vinh vẻ đẹp người lao động trong lao động, sản xuất. Ảnh tư liệu: P.V

Theo đó, tác phẩm dự thi gửi đến công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở sơ tuyển, gửi lên Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An. Các tác phẩm đảm bảo tính thẩm mỹ, có chất lượng, độ nét rõ ràng, nội dung phù hợp với chủ đề của cuộc thi sẽ được đăng tải trên trang fanpage Công đoàn Nghệ An và trang Thông tin điện tử Công đoàn tỉnh Nghệ An. Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ ngày 20/4 - 26/4/2022, qua địa chỉ email: netdepcongnhanna@gmail.com. Theo đó, cuộc thi bao gồm 2 vòng thi:

- Vòng 1 (từ 2/5 - 16/5): Ảnh đẹp hàng tuần (diễn ra trong 2 tuần) trên trang fanpage Công đoàn Nghệ An.

- Vòng 2 (từ 18/5 - 26/5): Ảnh đẹp trên trang Thông tin điện tử Công đoàn Nghệ An.

Cuộc thi sẽ chia làm 2 vòng: Vòng thi thứ nhất tổ chức trên trang fanpage Công đoàn Nghệ An, tính số lượt like và chia sẻ. Sau đó, lựa chọn những tác phẩm có nhiều like và chia sẻ vào vòng thi thứ hai tổ chức trên trang Thông tin điện tử Công đoàn Nghệ An.

Giải thưởng cuộc thi được trích từ kinh phí hoạt động của LĐLĐ tỉnh và được quy định như sau: Ở vòng 1 gồm: 1 giải Nhất trị giá: 500.000 đồng; 3 giải Nhì (mỗi giải trị giá 400.000 đồng); 5 giải Ba (mỗi giải trị giá 300.000 đồng); 10 giải Khuyến khích (mỗi giải trị giá 200.000 đồng). Ở vòng 2 gồm: 1 giải Nhất, trị giá: 1,5 triệu đồng; 2 giải Nhì (mỗi giải trị giá 1 triệu đồng); 3 giải Ba (mỗi giải trị giá 700.000 đồng); 10 giải Khuyến khích (mỗi giải trị giá 500.000 đồng).

Ban tổ chức sẽ căn cứ vào các tiêu chí như tỷ lệ ảnh tham gia dự thi, tỷ lệ ảnh được like, chia sẻ, kết quả thi ở các vòng thi để trao các giải thưởng tập thể.

Thông qua cuộc thi, LĐLĐ tỉnh muốn góp phần giới thiệu những hình ảnh, khoảnh khắc đẹp của công nhân, người lao động trong lao động, sản xuất, tạo sân chơi bổ ích sau giờ làm việc, tạo không khí thi đua sôi nổi, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, thu hút được sự tham gia hưởng ứng tích cực của đông đảo công nhân, lao động trong toàn tỉnh.