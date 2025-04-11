Pháp luật Tổ chức cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện Dự án Đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò Sau một thời gian vướng mắc, hôm nay (4/11) UBND phường Tân Mai đã tiến hành cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Trần Văn Dành và bà Lê Thị Ới để thực hiện Dự án Đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò.

Diện tích đất bị cưỡng chế thu hồi là 1.669,2m², là loại đất BHK (đất bằng trồng cây hàng năm khác), thuộc thửa đất số 156, tờ bản đồ số 23. Đây là phần diện tích nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án giao thông trọng điểm kết nối liên vùng, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội khu vực Bắc Trung Bộ.

Máy móc tiến hành phá dỡ công trình nằm trên phạm vi thực hiện dự án. Ảnh: P.V

Trước khi tiến hành cưỡng chế, các cơ quan chức năng đã thực hiện đầy đủ các bước theo quy định của pháp luật, đồng thời tổ chức tuyên truyền, vận động nhiều lần. UBND thị xã Hoàng Mai (thời điểm chưa thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính) cũng như chính quyền phường Tân Mai đã giải thích quyền lợi, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo phương án được phê duyệt. Tuy nhiên, hộ gia đình ông Dành, bà Ới không chấp thuận bàn giao mặt bằng nên chính quyền phải áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định.

Trong buổi sáng, Ban cưỡng chế thu hồi đất cùng các lực lượng chức năng đã triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời, tiến hành kiểm đếm, thu hồi diện tích theo trình tự pháp luật. Quá trình cưỡng chế diễn ra an toàn, đúng quy trình, không xảy ra điểm nóng hay gây mất trật tự.

Sau khi hoàn tất việc cưỡng chế, chính quyền địa phương sẽ bàn giao cho đơn vị thi công để thực hiện các bước xây dựng tiếp theo. Ảnh: P.V

Đại diện UBND phường Tân Mai cho biết, việc thực hiện cưỡng chế là biện pháp cuối cùng sau khi các phương án tuyên truyền, vận động, đối thoại không đạt kết quả. “Chính quyền địa phương luôn đặt quyền lợi hợp pháp của người dân lên hàng đầu. Tuy nhiên, đối với các trường hợp cố tình không chấp hành, chúng tôi buộc phải thực hiện cưỡng chế theo đúng quy trình pháp luật để đảm bảo tiến độ dự án trọng điểm quốc gia”, vị này nhấn mạnh.

Dự án Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An), đoạn Km7 đến Km76 là dự án trọng điểm quốc gia, có tổng mức đầu tư hơn 4.651 tỷ đồng, tạo trục kết nối quan trọng giữa Thanh Hóa - Nghệ An, mở ra không gian phát triển du lịch, dịch vụ, đồng thời góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông vùng Bắc Trung Bộ. Việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tại phường Tân Mai được đánh giá có ý nghĩa then chốt góp phần về đích dự án.

Được biết, sau khi hoàn tất việc cưỡng chế thu hồi đất, chính quyền địa phương sẽ bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để tiến hành thực hiện các bước tiếp theo của dự án.