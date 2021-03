Tổ chức JICA sẽ tiếp tục hỗ trợ Nghệ An xuất khẩu sản phẩm sang Nhật

Sáng nay (5/3), đoàn công tác Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam - JICA đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Nghệ An để khảo sát triển khai hoạt động hợp tác trong năm 2021 tại Nghệ An.

“Hiện có rất nhiều doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn đầu tư vào nông nghiệp Việt Nam, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu các tiềm năng của Nghệ An để các doanh nghiệp quan tâm tìm kiếm cơ hội đầu tư vào địa bàn tỉnh” - ông Murooka Naomichi khẳng định.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Murooka Naomichi đánh giá cao sự phối hợp tích cực của tỉnh Nghệ An trong thực hiện Dự án; đồng thời khẳng định, từ những kết quả đã đạt được, trong năm 2021 và các năm tiếp theo, JICA sẽ thực hiện các dự án phát triển nông nghiệp hỗ trợ tỉnh Nghệ An, xây dựng thị trường hàng hóa nông nghiệp, hướng đến xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản và các thị trường khó tính khác.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu thay mặt UBND tỉnh Nghệ An tặng quà cho đại diện JICA. Ảnh: Phú Hương

Đồng thời, Dự án kết nối thị trường tiêu thụ với các nhà sản xuất ở tỉnh Nghệ An, từ việc triển khai 42 dự án thí điểm đã tạo ra 12 mô hình về Chuỗi giá trị thực phẩm; lập Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch hành động phát triển nông nghiệp tại Nghệ An.

Ông Murooka Naomichi đánh giá cao sự hợp tác của tỉnh Nghệ An trong quá trình thực hiện Dự án. Ảnh: Phú Hương

Với mục tiêu là xây dựng “Kế hoạch Tổng thể phát triển nông nghiệp cho tỉnh Nghệ An” và “Kế hoạch Hành động”, thúc đẩy chuỗi giá trị sản phẩm ở tỉnh Nghệ An, từ năm 2016 - 2019, Dự án Hợp tác kỹ thuật về quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp tại Nghệ An đã thành lập Diễn đàn thị trường nông nghiệp tỉnh Nghệ An (AMPF); xác định được các nhu cầu thị trường cụ thể và tiềm năng các sản phẩm nông sản của tỉnh.

Thông tin với đoàn về tiềm năng, lợi thế phát triển nông nghiệp của tỉnh, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Nghệ An có diện tích lớn, dân số đông, nông nghiệp đóng vai trò rất quan trọng trong ổn định và phát triển nền kinh tế. Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, nông nghiệp Nghệ An vẫn tăng trưởng 4,9%, trở thành bệ đỡ nền kinh tế của tỉnh.

Về phía tỉnh Nghệ An, có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành liên quan. Ảnh: Phú Hương

Ông Murooca Naomichi - Phó trưởng đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam làm trưởng đoàn. Làm việc với đoàn, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Hai bên chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc. Ảnh: Phú Hương

“Những năm qua, tổ chức JICA đã có nhiều chương trình hỗ trợ kinh tế nông nghiệp Nghệ An phát triển theo hướng liên kết chuỗi, tạo hàng hóa lớn đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Tỉnh Nghệ An đánh giá rất cao sự hỗ trợ đó và mong muốn trong thời gian tới, Tổ chức JICA sẽ tiếp tục có nhiều dự án hỗ trợ nông nghiệp Nghệ An phát triển” - đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu bày tỏ.

Theo đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, sau khi dự án kết thúc, các kết quả đã đạt được sẽ tiếp tục được tỉnh Nghệ An tiếp tục phát huy, nhân rộng các mô hình; UBND tỉnh cũng đã lồng ghép Kế hoạch tổng thể và kế hoạch hành động do chuyên gia JICA và đội tư vấn JICA lập vào Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025 và Định hướng quy hoạch chung của ngành nông nghiệp giai đoạn tới.







Để thực hiện và phát huy tốt kết quả của dự án, UBND tỉnh Nghệ An đã đề xuất JICA phi dự án “Hỗ trợ chuyên gia thúc đẩy chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp tại Nghệ An”.