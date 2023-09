Sáng 28/9, tại Bảo tàng Quân khu 4, Ban Thanh niên quân đội chủ trì, phối hợp với Cục Chính trị các đơn vị Quân khu 4, Binh chủng Tăng - Thiết giáp, Quân đoàn 1; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Lữ đoàn 80, Lữ đoàn 283, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An, Tỉnh đoàn Nghệ An, Đoàn Trường Đại học Vinh... tổ chức ngày hội “Thanh niên quân đội với văn hóa giao thông” năm 2023.

Tham dự ngày hội có các đồng chí lãnh đạo Quân khu 4; Ban Thanh niên quân đội; các sở, ban, ngành và đơn vị thuộc tỉnh Nghệ An; đông đảo các đoàn viên, thanh niên.