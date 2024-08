Pháp luật Tổ công tác 373: Sức mạnh tổng hợp răn đe, trấn áp tội phạm Qua 6 tháng triển khai hoạt động, các Tổ công tác (tuần tra vũ trang) 373 Công an tỉnh và Tổ 373 Công an các huyện, thành, thị đã thường trực chiến đấu, triển khai công tác tuần tra, kiểm soát, không kể ngày đêm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật. Qua đó, góp phần kéo giảm tội phạm, giữ vững ổn định an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Nhiều vụ việc được phát hiện, xử lý kịp thời

Khoảng 22h ngày 7/5, Công an huyện Diễn Châu tiếp nhận tin báo của chị Hồ Thị C. (SN 1993), trú tại xã Diễn Hồng (Diễn Châu) về việc khi đang di chuyển trên tuyến Quốc lộ 1A, chị bị 2 đối tượng điều khiển xe máy cướp giật 1 điện thoại iPhone 15 Promax trị giá khoảng 35 triệu đồng. Sau khi thực hiện hành vi, các đối tượng nhanh chóng tẩu thoát theo hướng Diễn Châu - Hà Nội.

Đối tượng Nguyễn Xuân Đoàn và Nguyễn Văn Kiện. Ảnh: Ngọc Anh

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với Công an xã, Tổ tuần tra vũ trang 373 triển khai xác minh, truy bắt các đối tượng. Đến khoảng 1h ngày 8/5, Tổ 373 phát hiện 2 đối tượng nghi vấn điều khiển xe máy Exciter màu xanh di chuyển trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) nên đã ra tín hiệu dừng kiểm tra. Tuy nhiên, các đối tượng bất ngờ tăng ga bỏ chạy. Tổ 373 đã nhanh chóng triển khai lực lượng trấn áp, bắt giữ thành công Nguyễn Văn Kiện (SN 1989) và Nguyễn Xuân Đoàn (SN 1991), đều trú tại thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 1 điện thoại di động iPhone 15 Promax và 1 xe máy.

Quá trình đấu tranh, 2 đối tượng khai nhận cùng đi xe máy từ tỉnh Thanh Hóa vào Nghệ An thực hiện hành vi trộm cắp, cướp giật tài sản. Khi đến địa bàn xã Diễn Hồng (Diễn Châu), phát hiện chị Hồ Thị C. điều khiển xe máy cầm điện thoại di động nên đã áp sát thực hiện hành vi cướp giật. Sau đó, 2 đối tượng di chuyển về tỉnh Thanh Hóa để tiêu thụ tài sản nhưng đã nhanh chóng bị Tổ 373 Công an huyện Diễn Châu bắt giữ.

Đối tượng Lương Việt Kiều và Nguyễn Ngọc Nguyên. Ảnh: Hồng Hạnh

Vào 17h ngày 26/5, trên Quốc lộ 48 đoạn qua địa phận bản Minh Tiến, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, Tổ công tác 373 Công an huyện Quỳ Châu phối hợp Công an các xã Châu Tiến, Châu Bính (Quỳ Châu) bắt quả tang đối tượng Lương Việt Kiều (SN 1997) trú tại xã Châu Thái (Quỳ Hợp) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý. Tại hiện trường, Tổ công tác thu giữ 11,65 gam heroin, 9 viên ma túy tổng hợp, 1 điện thoại di động. Đấu tranh mở rộng, đến 23h cùng ngày, tại xã Tam Hợp (Quỳ Hợp), tiếp tục bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Nguyên (SN 1988), cùng trú tại xã Châu Thái (Quỳ Hợp) về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép ma túy. Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh, đối tượng Kiều khai nhận mua ma túy ở khu vực biên giới về bán cho đối tượng Nguyên.

Nhiều vụ việc liên quan đến tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng, mang theo hung khí, lạng lách đánh võng trên đường cũng được các Tổ 373 Công an các địa phương kịp thời phát hiện xử lý. Đơn cử, khoảng 21h10’ ngày 28/4, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại 1 quán game cuối đường Lê Mao thuộc khối Tân Phúc, phường Vinh Tân, TP. Vinh, có nhóm nam thanh niên (khoảng 4-5 đối tượng) có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, tàng trữ vũ khí thô sơ, Tổ công tác 373 Công an TP. Vinh nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Tổ công tác 373 Công an thành phố Vinh làm việc với H.B.Đ và N.H.T. Ảnh: Minh Khôi

Tại đây, Tổ công tác phát hiện, bắt giữ H.B.Đ (SN 2010), trú tại phường Vinh Tân, TP. Vinh khi đang cầm 1 thanh đao dài khoảng 1 m, cán dao bằng kim loại, dài khoảng 70 cm, lưỡi dao có chiều dài khoảng 30 cm và N.H.T (SN 2007), trú tại khối 8, phường Trung Đô, TP. Vinh, còn các đối tượng khác bỏ trốn. Tổ công tác đã tiến hành tạm giữ thanh đao trên và đưa 2 đối tượng về trụ sở Công an phường Vinh Tân để làm việc. Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn với 1 nhóm nam thanh niên khác nên tụ tập, sử dụng vũ khí thô sơ để giải quyết mâu thuẫn.

Cũng trong ngày 28/4, Tổ công tác 373 Công an huyện Quế Phong nhận được tin báo của nhân dân về việc có một nhóm thanh, thiếu niên tại khu vực thị trấn Kim Sơn điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh và liên tục lạng lách, nẹt pô, bật còi liên tục gây tiếng ồn lớn, không gắn biển số, che lấp biển số. Tổ 373 đã phối hợp Công an các xã Tiền Phong, Châu Kim, Mường Nọc và thị trấn Kim Sơn dùng các biện pháp nghiệp vụ, vây bắt kịp thời 25 đối tượng. Qua làm việc những thanh, thiếu niên này sinh năm 2005 đến 2010 thường trú khu vực dọc tuyến Quốc lộ 16, trung tâm thị trấn Kim Sơn. ​Công an huyện Quế Phong đã tạm giữ 11 xe mô tô, xe gắn xử lý theo quy định của pháp luật.

Nâng tầm, tạo dấu ấn của Tổ tuần tra vũ trang

Trước đó, để tiếp tục tăng cường triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Giám đốc Công an tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 373 ban hành Đề án thành lập các Tổ tuần tra vũ trang phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh trật tự (gọi tắt là Đề án 373). Trong đó, thành lập 6 Tổ 373 Công an tỉnh; Công an các huyện, thị xã thành lập ít nhất 2 Tổ 373; riêng Công an TP.Vinh thành lập ít nhất 3 Tổ 373.

“ Sau 6 tháng đi vào hoạt động tính từ ngày 22/1/2024, Tổ 373 Công an tỉnh và Tổ 373 Công an các huyện, thành, thị đã triển khai 2.731 lượt tuần tra, kiểm soát với hơn 21.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Đấu tranh, ngăn chặn, xử lý 15 nhóm, 138 đối tượng thanh, thiếu niên điều khiển phương tiện giao thông không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, mang theo vũ khí, hung khí. Ngăn chặn 4 vụ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng; bắt 58 vụ, 71 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy… Bên cạnh đó, tổ chức kiểm tra 28.892 lượt phương tiện tham gia giao thông, xử lý 3.091 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 4,26 tỷ đồng.

Tổ 373 Công an tỉnh và Tổ 373 Công an các huyện, thành, thị cũng đã chủ động phối hợp với các đội nghiệp vụ, Công an các xã, phường, thị trấn tham gia đấu tranh 19 chuyên án, bắt 84 vụ việc phạm tội trên các lĩnh vực hình sự, kinh tế, ma túy.

Để có được kết quả trên, Tổ 373 Công an tỉnh, Tổ 373 Công an các huyện, thành, thị đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, tổ chức tuần tra kiểm soát để chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật về an ninh trật tự theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Kết hợp giữa lực lượng công khai và lực lượng hóa trang, kết hợp giữa kiểm soát tại các điểm chốt đến việc tổ chức tuần tra vũ trang lưu động.

Tổ 1, Tổ công tác 373 Công an tỉnh tuần tra kiểm soát trên đường 72m đoạn qua địa bàn thành phố Vinh. Ảnh tư liệu: Nguyễn Đạo

Thiếu tá Hoàng Minh Cường- Tổ trưởng tổ 1, Tổ công tác 373 Công an tỉnh cho biết, các tổ đồng thời tiến hành tuần tra kiểm soát tại các tuyến giao thông trọng điểm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng; các mục tiêu, công trình trọng điểm; trung tâm thương mại, khu vui chơi, giải trí; các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự... Bên cạnh đó, tập trung vào các địa bàn, khu vực công cộng tiềm ẩn phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội, khu vực giáp ranh; các tuyến đường thường xảy ra cướp, cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên.

Các Tổ 373 Công an tỉnh, Tổ 373 Công an các huyện, thành, thị cũng tập trung phát hiện, xử lý các trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông; các đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; các đối tượng hoạt động phạm tội hoặc có dấu hiệu hoạt động phạm tội cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ; tội phạm về ma túy…

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án 373. Ảnh: Ngọc Anh