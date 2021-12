Tổ tư vấn kinh tế - xã hội cho ý kiến vào dự thảo Khung định hướng Quy hoạch tỉnh Nghệ An

Dự cuộc làm việc, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành. Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An gồm 7 thành viên, do đồng chí Trương Đình Tuyển - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An làm Tổ trưởng.

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

CHO Ý KIẾN VÀO KHUNG ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH TỈNH NGHỆ AN

Tại cuộc làm việc, đại diện đơn vị tư vấn đã báo cáo tóm tắt Khung định hướng Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Khung định hướng đã bám sát những văn kiện, nghị quyết, văn bản khác của Trung ương, của quốc gia có liên quan đến tỉnh Nghệ An làm căn cứ thực hiện, nhằm đạt được những mục tiêu đã đề ra.

Khung định hướng đã phản ánh rõ hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2011 - 2020; các nguồn lực phát triển; hiện trạng phát triển đô thị và phân bố không gian; hiện trạng phân bổ, sử dụng đất đai, những cơ hội và thách thức. Khung định hướng cũng đề cập đến luận cứ khoa học xây dựng; quan điểm, mục tiêu phát triển và các đột phá chiến lược của tỉnh.

Các đại biểu nghe giới thiệu về dự thảo Khung định hướng Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Thành Duy

Cùng đó, nêu lên các định hướng phát triển lớn của tỉnh như: Định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng; phương án phát triển kết cấu hạ tầng; phương án phát triển đô thị, nông thôn, khu chức năng vùng huyện, liên huyện; bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn; phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai.

Tại cuộc làm việc, các thành viên trong Tổ tư vấn đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, khoa học vào Khung định hướng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng chí Trần Ngọc Chính - Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho rằng, đơn vị tư vấn quy hoạch phải làm rõ thuận lợi, thách thức và cơ hội của Nghệ An. Về phát triển đô thị, cái quan trọng là chất lượng, là đô thị thông minh, chứ không phải là dài và rộng. Đồng thời đề nghị đơn vị tư vấn bổ sung những số liệu của quốc tế, những tác động của thế giới đến Nghệ An thông qua sân bay, đường cao tốc, đường sắt, cảng biển.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng Trần Ngọc Chính phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy TS. Nguyễn Sỹ Dũng - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Băn khoăn về việc thông tin dữ liệu trong khung định hướng đang ở phía cung, chưa có phía cầu, TS. Nguyễn Sỹ Dũng - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị đơn vị tư vấn thu thập, bổ sung thêm dữ liệu, thông tin. Về các đột phá của tỉnh, Nghệ An có thể tạo đột phá về bộ máy công vụ thông qua việc chọn người tài; quy hoạch TP. Vinh gắn kết với phía bên thuộc tỉnh Hà Tĩnh để tạo sự kết nối.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và PTNT Việt Nam - đồng chí Hồ Xuân Hùng đề nghị đơn vị tư vấn mạnh dạn đề xuất hướng phát triển cho tỉnh Nghệ An. Về kịch bản phát triển, cần xây dựng hợp lý hơn để tỉnh có điều kiện thực hiện. Về định hướng khu vực vùng tăng trưởng, không nên giới hạn, ràng buộc về địa giới hành chính. Và phải làm rõ khái niệm đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh khá của khu vực Bắc Trung Bộ, thì nội hàm khá là như thế nào?.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Hồ Xuân Hùng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT cũng đề nghị trong thời gian tới, Nghệ An cần xác định phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sạch, hữu cơ; hướng đến an ninh dinh hưỡng. Tập trung quy hoạch cụ thể đường Hồ Chí Minh càng sớm càng tốt, phát huy hiệu quả đường tránh TP. Vinh; Quốc lộ 48D từ TX. Hoàng Mai lên TX. Thái Hòa; tính toán kỹ để thu hút đầu tư xây dựng cảng nước sâu, tính đến mối quan hệ giữa cảng Nghệ An với các cảng ở Nghi Sơn (Thanh Hóa) và Vũng Áng (Hà Tĩnh).

Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, PGS. TS Trần Đình Thiên thì cho rằng, khung định hướng phải định hình rõ được tỉnh Nghệ An 10 năm nữa sẽ phát triển như thế nào trong một thế giới đang chuyển động; nhận diện lại lợi thế và bất lợi thế trên quan điểm hiện đại. Phải biến bất lợi thế về địa lý bằng việc xây dựng Nghệ An thành trung tâm hoặc tăng tính kết nối của Nghệ An với các trung tâm khác.

PGS.TS. Trần Đình Thiên - Tổ phó Tổ Tư vấn phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Về quan điểm phát triển, PGS. TS. Trần Đình Thiên cho rằng, phải xây dựng quan điểm mạnh mẽ, đúng với bản chất thời đại, như là khát vọng để thôi thúc tỉnh phát triển. Về kịch bản phát triển, định hình rõ chức năng, vai trò, sự nhận diện về sự phát triển thành phố Vinh.

Tổ trưởng Tổ tư vấn, đồng chí Trương Đình Tuyển - nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An thì cho rằng, Khung quy hoạch vẫn đang thiếu điểm nhấn, cần cấu trúc lại gắn kết giữa khoa học và thực tiễn.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển - Tổ trưởng Tổ tư vấn phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Về quan điểm phát triển phải xác định rõ hơn; định hướng phát triển cần tạo lập các cực tăng trưởng có tính hội tụ và lan tỏa; phân kỳ phát triển để có giải pháp huy động nguồn lực; xác định rủi ro và đưa ra giải pháp để hạn chế rủi ro; định kỳ cập nhật lại quy hoạch bởi tốc độ phát triển, sự vận động của xã hội rất nhanh.

THỐNG NHẤT CÁC NỘI DUNG TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2022

Về kết quả hoạt động trong năm 2021, Tổ Tư vấn Kinh tế - Xã hội của tỉnh đã đóng góp ý kiến, phản biện 8 nội dung quan trọng trong chương trình hành động của tỉnh. Tổ cũng đã nhiều lần khảo sát thực địa thị xã Thái Hòa và huyện Nghĩa Đàn để đánh giá tình hình phát triển thực tế của địa phương; làm việc và đóng góp trực tiếp với Ban Thường vụ Thị ủy Thái Hòa về “Báo cáo và Nghị quyết xây dựng, phát triển thị xã Thái Hòa thành đô thị trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An”; đồng thời thông qua các hoạt động xây dựng luận cứ khoa học để phát triển thị xã Thái Hòa thành thành phố. Tổ tư vấn cũng đã tư vấn để định hình phát triển miền Tây Nghệ An trên nhiều lĩnh vực; góp ý vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050; cơ chế xã hội hóa để đầu tư cảng nước sâu Cửa Lò, nghiên cứu phương án kéo dài đường cất hạ cánh hiện hữu về phía Bắc tại Cảng hàng không Vinh; nghiên cứu đề án mở rộng TP. Vinh theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt… Ngoài ra, Tổ tư vấn còn triển khai một số hoạt động theo đề nghị của các địa phương, ngành như: Góp ý vào Đề án phát triển vùng Hoàng Mai - Quỳnh Lưu thành cực tăng trưởng, Đề án Quy hoạch mở rộng Khu kinh tế Đông Nam; đồng thời Tổ cũng tích cực hỗ trợ, tư vấn, kết nối doanh nghiệp về đầu tư tại tỉnh;… Qua theo dõi tình hình phát triển chung của tỉnh nhiều năm qua, các chuyên gia Tổ tư vấn nhận định, Nghệ An đang đi đúng hướng và hy vọng lãnh đạo, cán bộ của tỉnh tiếp tục phấn đấu theo chiều hướng tích cực này. Cùng với đó, Tổ tư vấn kiến nghị tỉnh tiếp tục kiên trì đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính và tạo thuận lợi hơn nữa môi trường kinh doanh, khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh đổi mới sáng tạo. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, việc xây dựng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được tỉnh xác định là nhiệm vụ quan trọng.

Quan điểm của tỉnh trong thời gian tới là sẽ tập trung đầu tư nguồn lực theo hướng ưu tiên lựa chọn vào các nội dung: hạ tầng (sân bay, cảng biển); điều chỉnh mở rộng Khu kinh tế Đông Nam để hình thành Khu kinh tế Nghệ An, gắn kết TX. Hoàng Mai với Nam Thanh Hóa, kết nối với TX. Thái Hòa, Nghĩa Đàn; Tập trung mở rộng TP. Vinh; phát triển đô thị tại TX. Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn... Bên cạnh đó, tỉnh cũng đang quan tâm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy công vụ, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An mong muốn, sang năm 2022, Tổ tư vấn tiếp tục đồng hành với tỉnh trong các nhiệm vụ: Hoàn thiện Quy hoạch tỉnh, Đề án mở rộng Khu kinh tế Đông Nam, Đề án mở rộng TP. Vinh. Đóng góp ý kiến vào nhiệm vụ tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó nghiên cứu, đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới với các cơ chế, chính sách đặc thù bổ sung, tạo động lực mới cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An phát biểu kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Thái Thanh Quý ­- Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đánh giá, trong năm 2021, mặc dù ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng cách thức, cường độ hoạt động và sự tiếp xúc, trao đổi với tỉnh của Tổ tư vấn vẫn nhiều, tích cực. Những vấn đề mà Tổ tư vấn đã đóng góp ý kiến cho tỉnh luôn mang tính thời sự.

Đánh giá cao hoạt động của Tổ tư vấn, sự vào cuộc đầy tâm huyết, trách nhiệm của các thành viên trong Tổ, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An mong muốn Tổ tư vấn tiếp tục quan tâm, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Đồng thời, thống nhất chương trình, phương hướng triển khai công việc của Tổ trong năm 2022.

Đồng chí Thái Thanh Quý cũng đề nghị đơn vị tư vấn xây dựng Khung định hướng Quy hoạch tỉnh tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên trong Tổ Tư vấn Kinh tế - xã hội tỉnh để nghiên cứu, bổ sung vào Khung định hướng.