Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An chung tay phòng, chống dịch Covid – 19

Đoàn do đồng chí Trần Ngọc Sơn - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh án TAND tỉnh dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà Sở Y tế, Bệnh viện Hữu nghị đã khoa tỉnh Nghệ An, Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh, Gian hàng “0 đồng" của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An, Ủy ban MTTQ xã Nghi Phú, và Công an xã Nghi Phú. Tổng số tiền đoàn công tác đã trao tặng là 45 triệu đồng, từ nguồn quỹ công đoàn, tiết kiệm kinh phí cơ quan và ủng hộ của cá nhân đồng chí Trần Ngọc Sơn.

Đoàn công tác tặng quà Sở Y tế Nghệ An. Ảnh: Quốc Cường

Chia sẻ với các lực lượng tuyến đầu tham gia chống dịch, đồng chí Trần Ngọc Sơn đã gửi lời động viên chân tình của cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh và mong rằng công tác chống dịch sớm thành công.

Tặng quà Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh. Ảnh: Quốc Cường

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế, các Bệnh viện, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, chính quyền xã Nghi Phú cũng thông báo sơ bộ về tình hình dịch bệnh và với quyết tâm của các lực lượng, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, tình hình dịch bệnh tại tỉnh Nghệ An vẫn đang được kiểm soát, các cấp ngành đang chủ trương sớm có biện pháp để khống chế và đẩy lùi dịch Covid – 19.

Đoàn công tác tặng quà tại xã Nghi Phú. Ảnh: Quốc Cường

Trước đó, nhân chuyến công tác tại các đơn vị thuộc tuyến đường 48, đồng chí Trần Ngọc Sơn cũng đã trao tặng số tiền 20 triệu đồng và 300 chai nước sát khuẩn cho huyện Quỳ Châu, kinh phí từ nguồn đóng góp của cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An.