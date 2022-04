Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tham gia hiến máu tình nguyện

Đồng chí Trần Ngọc Sơn - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh án TAND tỉnh Nghệ An tham gia hiến máu. Ảnh: Lý Dương

Thời gian vừa qua, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An diễn ra vô cùng phức tạp, lượng bệnh nhân tại các bệnh viện cần sử dụng nguồn máu dự trữ tăng khiến tình trạng khan hiếm máu tại Trung tâm Huyết học - Truyền máu Nghệ An và các bệnh viện, cơ sở y tế trong tỉnh đang ở mức cao. Thấu hiểu những khó khăn của người bệnh, Chánh án Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Nghệ An đã vận động cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị tích cực tham gia hiến máu.



Đoàn hiến máu chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo, nhân viên Trung tâm Huyết học - Truyền máu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Lý Dương

Đây là hoạt động thiện nguyện được Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An duy trì đều đặn hàng năm; trung bình mỗi năm tham gia hiến máu khoảng 3 đợt với gần 500 đơn vị máu./.