Tòa chung cư CC- A2, điểm nhấn đô thị hiện đại phía Nam đường Nguyễn Viết Xuân

Tòa nhà chung cư CC-A2 (thuộc dự án Khu nhà ở cao tầng, liền kề, biệt thự Nam đường Nguyễn Viết Xuân) trong quá trình triển khai xây dựng gặp rất nhiều khó khăn, do trong giai đoạn biến động phức tạp của kinh tế thế giới và trong nước, ảnh hưởng của thị trường bất động sản…, nhưng công ty HANDICO 30 vẫn quyết tâm hoàn thành công trình theo đúng tiến độ, bàn giao căn hộ kịp thời đến khách hàng.

Tòa nhà chung cư CC-A2 cao 19 tầng và 1 tầng hầm. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Niềm vui lan tỏa…

Sự kiện khánh thành và bàn giao căn hộ tòa nhà chung cư CC-A2 không chỉ là niềm vui lớn của chủ đầu tư, đơn vị thi công, tư vấn, giám sát… mà còn lan tỏa với rất nhiều chủ nhân của những căn hộ mới.

Chị Nguyễn Thị Thịnh – nhân viên kế toán của một doanh nghiệp tại TP. Vinh chia sẻ: “Khi mới triển khai dự án chung cư CC-A2, gia đình tôi quyết định đặt mua căn hộ 705 với diện tích 81,5m2 và sau đó đúng vào giai đoạn khó khăn nhất của thị trường bất động sản. Nhưng qua theo dõi dự án, thấy tiến độ xây dựng rất nhanh, nên thay vì sự ái ngại, lo lắng thì gia đình tôi rất tin tưởng, vui mừng vì nhà đầu tư thực hiện đúng cam kết với khách hàng”. Trong ngày khánh thành và bàn giao căn hộ tòa nhà chung cư CC-A2 (ngày 9/1/2024), gia đình chị Nguyễn Thị Thịnh là một trong những chủ nhân đầu tiên của tòa nhà chung cư CC-A2 được nhận chìa khóa căn hộ.

Những cư dân đầu tiên tại tòa nhà chung cư CC- A2. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Niềm vui lớn bởi trở thành một trong những cư dân đầu tiên tại chung cư này, anh Thái Hữu Hợp – chủ nhân căn hộ 706 cho biết: “Khi được nhận chìa khóa và trực tiếp vào ở tại căn hộ của chung cư CC-A2, cảm giác rất vui mừng vì đã có sự lựa chọn đúng đắn. Căn hộ có diện tích 63,4m2, nhưng được thiết kế rất hợp lý nên các phòng đều đón được nắng và gió, đặc biệt view khá đẹp, ban công nhìn ra sông Lam…”. Hay gia đình chị Tào Thị Dung (công tác tại Sân bay Vinh) cũng rất hài lòng về chất lượng và vị trí khi chọn căn hộ 1603 đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của gia đình.

Công trình thi công bảo đảm chất lượng và đáp ứng các tiện ích, an toàn cho cư dân. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Tòa nhà chung cư CC-A2 được xây dựng trên diện tích khu đất là 883,2m2 và cao 19 tầng nổi, 1 tầng hầm, có tổng diện tích sàn xây dựng 14.427,9m2. Theo đó, từ tầng 1 + 2 + 3 là khu vực thương mại, phòng sinh hoạt cộng đồng và nơi đỗ xe. Tầng 4 - 19 có 128 căn hộ bố trí mỗi tầng 8 căn hộ khép kín.

Niềm vui của người dân khi đến căn hộ mới. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30 cho biết: Để đem lại nhiều sự lựa chọn cho khách hàng và giá trị căn hộ phù hợp, chủ đầu tư đã tập trung xây dựng mô hình căn hộ có diện tích đa dạng, không gian đa công năng, nên các căn hộ có diện tích sử dụng là 50,1m2; 51,7m2; 61,6m2; 61,8m2; 63,4m2; 72,5m2; 79,6m2 và 81,5m2 (mỗi căn hộ được bố trí từ 2 đến 3 phòng ngủ và phòng WC khép kín).

Chính vì vậy, dự án chung cư CC-A2 nhận được sự quan tâm và đáp ứng sự lựa chọn của khách hàng. Cùng với đó, đơn vị phối hợp với các ngành liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong việc tiếp cận vốn vay, hình thức thanh toán…

Tiện ích và an toàn cho cư dân

Tòa nhà lắp đặt hệ thống camera giám sát 24/24 giờ cho các tầng và khu vực xung quanh tòa nhà. Ảnh: Hoàng Vĩnh



Tòa nhà chung cư CC-A2 được xây dựng tại vị trí đắc địa (giao nhau tại đường Nguyễn Viết Xuân và đường quy hoạch 30m, khối Đông Thọ, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh), phía Bắc giáp đường Nguyễn Viết Xuân, phía Tây giáp khu nhà ở liền kề, phía Đông giáp đường quy hoạch 30m và phía Nam giáp đường quy hoạch. Chung cư CC-A2 nằm trong quần thể dự án gồm 2 tòa nhà cao tầng được bố trí dọc đường Nguyễn Viết Xuân và các khu nhà liền kề, biệt thự, cây xanh..., tạo nên quần thể dự án đồng bộ, hình thành một tuyến đường đô thị hiện đại.

Thiết bị phòng cháy chữa cháy được thiết kế, lắp đặt phù hợp tại công trình. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Để đáp ứng các tiện ích, an toàn cho cư dân, tại dự án này, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30 đã bố trí, lắp đặt 3 thang máy hãng MITSUBISHI Nhật Bản; Cửa phòng ngủ bằng gỗ được hấp sấy đảm bảo không cong vênh mối mọt, hệ thống cửa sổ, cửa ban công ngoài nhà được làm từ nhôm cao cấp và kính an toàn; Thiết bị vệ sinh được lắp đặt từ hãng CAESAR. Bể nước sạch dự trữ từ nguồn nước của Công ty CP Cấp nước Nghệ An; Hệ thống điện trong căn hộ đảm bảo an toàn, tất cả các ổ cắm đều có dây tiếp đất; Hệ thống phòng cháy chữa cháy, báo cháy tự động, cửa chính vào căn hộ là cửa chống cháy...

Ngoài ra, để đảm bảo an ninh cho tòa nhà đã cho lắp đặt hệ thống camera giám sát 24/24 giờ cho các tầng và xung quanh tòa nhà. Cư dân được cấp thẻ từ khi sử dụng thang máy… Đặc biệt, từ tầng 1 + 2 + 3 được bố trí là khu vực thương mại, phòng sinh hoạt cộng đồng và nơi đỗ xe.



Trong quá trình triển khai dự án chung cư CC-A2, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30 luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của các cấp ban, ngành và sự đồng hành, tin tưởng của khách hàng, nên hoàn thành dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng (dự án khởi công ngày 19/6/2022 và hoàn thành ngày 4/1/2024). Công trình đã được chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn theo Văn bản số 09/NT-PCCC ngày 27/12/2023 và Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng số 10/SXD-QLCL ngày 9/1 /2024 của Sở Xây dựng Nghệ An.



Sau khi hoàn thành tòa nhà chung cư CC-A2, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30 sẽ tập trung đầu tư dự án nhà ở xã hội CC-A1 thuộc Dự án Khu nhà ở cao tầng, liền kề, biệt thự phía Nam đường Nguyễn Viết Xuân. Cùng với đó, tiến hành xây dựng các tòa nhà chung cư tái định cư và kinh doanh CT3A, CT3B để phục vụ tái định cư cho các hộ dân khu chung cư cũ đã xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn thuộc Dự án Cải tạo, xây dựng lại khu C, khu chung cư Quang Trung. Nhà chung cư CT2 thuộc Dự án Khu nhà ở cao tầng Lộc Châu tại phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò. Nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ công cộng HH1 và HH2 thuộc dự án Khu đô thị sinh thái Vinh Tân…