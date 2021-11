Tọa đàm kỷ niệm 60 năm thành lập Báo Nghệ An

Toàn cảnh buổi gặp mặt, tọa đàm nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Báo Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Tháng 3/1961, Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa VII (vòng 2) đã có quyết nghị thành lập báo “Nhân Dân Nghệ An”. Ngày 10/11/1961, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ra Nghị quyết số 175 thành lập Tòa soạn Báo Nhân Dân Nghệ An.

Trải qua 60 năm thành lập, trên chặng đường nhiều gian lao, thử thách, nhưng cũng đầy vinh quang, Báo Nghệ An luôn phát huy truyền thống là tờ báo được sinh ra và lớn lên trên cái nôi báo chí cách mạng, không ngừng làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và diễn đàn của nhân dân, là binh chủng xung kích trên mặt trận chính trị tư tưởng của Đảng.

Các đại biểu Trung ương, tỉnh Nghệ An tham quan Tòa soạn hội tụ của Báo Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Trình bày đề dẫn buổi tọa đàm, đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An nhấn mạnh, đây là dịp để thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc đến các thế hệ nhà báo, phóng viên, biên tập viên, nhân viên, những người làm báo trong cơ quan Báo Nghệ An. Trong đó, có người đã gắn bó suốt cả cuộc đời, có người đã dành cho báo những tháng năm tươi đẹp nhất, đáng nhớ nhất, có người chỉ gắn bó thời gian ngắn nhưng kịp để lại dấu ấn sâu đậm cho Báo Nghệ An, có người từ Báo Nghệ An phát triển, trở thành niềm tự hào không chỉ của riêng Báo Nghệ An.

Những nỗ lực không mệt mỏi của tập thể Báo Nghệ An trong chặng đường 60 năm qua đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận, bằng việc quyết định trao tặng các huân, huy chương cao quý, trong đó đặc biệt là danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới.

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An trình bày đề dẫn buổi tọa đàm. Ảnh: Đức Anh

Ôn lại truyền thống vẻ vang của Báo Nghệ An, Tổng Biên tập Báo Nghệ An Ngô Đức Kiên khẳng định, chúng ta không thể không tự hào về sự trưởng thành và những đóng góp to lớn của tờ báo Đảng trên quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập ra Đảng ta và nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Đến nay, Báo Nghệ An đã trở thành cơ quan báo chí sản xuất đa phương tiện, với đầy đủ sản phẩm báo chí trên các loại hình, đưa thông tin Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh nhà lên các nền tảng hiện đại. Báo Nghệ An từng bước vươn lên thành một trong những địa chỉ truyền thông đáng tin cậy.

Bên cạnh những bước chuyển biến tiến bộ trưởng thành vượt bậc đó, cán bộ, nhân viên Báo Nghệ An cũng tự nhận thấy: Trước xu thế hội nhập và phát triển của quê hương đất nước, trước sự bùng nổ của khoa học và công nghệ thông tin, trước sự cạnh tranh khốc liệt của mạng xã hội; trước yêu cầu ngày càng cao của độc giả, Báo Nghệ An phải không ngừng nâng cao chất lượng cả nội dung lẫn hình thức, vươn lên hiện đại về mô hình tổ chức hoạt động, về cơ sở vật chất, kĩ thuật và công nghệ.

Các đại biểu tham quan phòng truyền thống của Báo Nghệ An. Ảnh: Đức Anh Các đại biểu tham quan gian trưng bày các tác phẩm đạt giải tại Giải ảnh, video clip “Khoảnh khắc Vàng” lần thứ 10 của Báo Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

"Định vị lại vị thế hiện tại, có thể nhận thấy Báo Nghệ An cần tiếp tục có nhiều đổi mới để hình thức đẹp hơn, nội dung hấp dẫn hơn, sử dụng tiện lợi hơn, đội ngũ làm báo chuyên nghiệp, hiện đại cần tiếp tục được đào tạo, tự đào tạo để trở nên đông đảo hơn và hùng mạnh hơn. Những điều đó vừa là yêu cầu, vừa là mục tiêu, nên cũng là điều mà chúng tôi mong muốn nhận được các ý kiến góp ý, trao đổi tại cuộc Tọa đàm này, để đội ngũ những người làm báo Nghệ An hôm nay được tiếp thêm động lực, cảm hứng để tự tin để có những tìm tòi đổi mới không ngừng" - Tổng biên tập Báo Nghệ An Ngô Đức Kiên bày tỏ.