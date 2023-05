Tọa đàm kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ

Mai Hậu (Công an Nghệ An)

(Baonghean.vn)- Ngày 10/5/2023, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức tọa đàm kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của lực lượng (10/5/1958 - 10/5/2023).

Tại buổi tọa đàm, lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ đã cùng nhau ôn lại quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh chính trị nội bộ Công an nhân dân nói chung và lực lượng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Nghệ An nói riêng.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Đại tá Dương Đình Văn - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, nhấn mạnh, trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh chính trị nội bộ đã không ngừng lớn mạnh, lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần vào thắng lợi vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp đảm bảo an ninh trật tự.

Đồng thời, đề nghị cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm xây dựng lực lượng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Nghệ An thật sự trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Gặp gỡ lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Đại tá Lê Văn Thái – Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của đơn vị trong thời gian qua. Tập thể Phòng An ninh chính trị nội bộ đã đoàn kết, tập trung thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu, nhiệm vụ; triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật về bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ.

Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái – Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị phát huy truyền thống 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Phòng An ninh chính trị nội bộ tiếp tục nỗ lực, cố gắng, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tận tâm, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gặt hái nhiều thành công, thắng lợi hơn nữa trong thời gian tới.