Toạ đàm kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản Nghệ An

Tham dự buổi toạ đàm có các đồng chí: Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phùng Thành Vinh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Văn nghệ chào mừng. Ảnh: P.V

Cách đây 65 năm, trong lần về thăm làng cá Cát Hải, Cát Bà (Hải Phòng) ngày 1/4/1959, Bác Hồ đã thăm hỏi, động viên cán bộ và ngư dân huyện đảo, đồng thời căn dặn: “Miền Bắc nước ta đã giải phóng, rừng vàng, biển bạc của ta, do dân ta làm chủ…”. Từ đó đến nay, ngày 1/4 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống ngành Thủy sản.

Tại Nghệ An, khởi đầu của ngành Thủy sản Nghệ An có tên gọi là Công ty Thủy sản Nghệ An, sau đó là Ty Thủy sản, Sở Thủy sản và nay là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An, trong đó trực tiếp tham mưu quản lý là Chi cục Thủy sản – Kiểm ngư tỉnh. Hiện nay, ngành có đầy đủ các lĩnh vực, từ khai thác, nuôi trồng, chế biến đến phát triển nguồn lợi, nuôi giống, quản lý tàu cá và dịch vụ hậu cần nghề cá.

Ông Trần Xuân Học - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Hội Nghề cá Nghệ An báo cáo tại buổi tọa đàm. Ảnh: P.V

Sau 65 năm phát triển, toàn tỉnh hiện có đội tàu khai thác 3.413 chiếc, trong đó, tàu cá từ 6m trở lên thuộc diện phải đăng ký là 2.458 chiếc, bao gồm 1.355 tàu có chiều dài dưới 15m và 1.103 tàu từ 15m trở lên hoạt động dài ngày trên biển. Năm 2023, tổng sản lượng thủy sản 278 ngàn tấn, trong đó, khai thác trên 207 ngàn tấn, tăng 107,9% so với kế hoạch năm.

Những năm gần đây, cùng với triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ chế biến, bảo quản hải sản tập trung, Nghệ An đang tích cực triển khai chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề cho ngư dân lên bờ, giảm dần khai thác, khuyến khích các hoạt động khai thác theo hướng du lịch và bảo vệ môi trường sinh thái biển...

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những thành tựu mà ngành Thủy sản tỉnh nhà đã đạt được trong thời gian qua cũng như những đóng góp quan trọng của ngành trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: P.V

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn ngành Thủy sản cần xác định mục tiêu, đề ra các giải pháp hiệu quả để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Trong đó, tập trung phát triển đội tàu khai thác hải sản xa bờ với các nghề chọn lọc, có giá trị kinh tế cao và thân thiện với môi trường; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, đề án, dự án nhằm đưa Nghệ An trở thành trung tâm giống thủy sản của khu vực Bắc miền Trung và các tỉnh phía Bắc; Tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn thực phẩm gắn với bảo vệ môi trường; Đẩy mạnh hình thành chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm bền vững trong ngành Thủy sản, giúp người dân ổn định sản xuất và thu nhập.

Đặc biệt, cần triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp theo khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu nhằm đạt mục tiêu cùng với cả nước sớm gỡ bỏ cảnh báo "Thẻ vàng" trong đợt thanh tra thứ 5 sắp tới...

Trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự phát triển của ngành Thủy sản. Ảnh: P.V

Cũng tại buổi tọa đàm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trao Giấy khen cho 8 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự phát triển của ngành Thủy sản.