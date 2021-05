Tọa đàm kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Công Thương Nghệ An

Tiên phong hòa cùng dòng chảy lịch sử

70 năm qua, hòa cùng dòng chảy lịch sử, ngành Công Thương đã trải qua nhiều lần tách – nhập bộ máy nhưng Công thương vẫn là đơn vị đa ngành, đa lĩnh vực, tiên phong, khẳng định vị trí quan trọng trong nền kinh tế đất nước. Các thế hệ cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động ngành Công thương Nghệ An đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào sự nghiệp thống nhất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa và công cuộc phát triển kinh tế của tỉnh.

Thực hiện các mục tiêu về phát triển công nghiệp mà Đại hội tỉnh Đảng bộ Nghệ An lần thứ XV, XVI đã đề ra, việc đầu tư thiết bị, đổi mới công nghệ trong các ngành công nghiệp được tập trung thực hiện, tạo sự chuyển biến mạnh cho ngành, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế toàn tỉnh. Hoạt động thương mại diễn ra rất sôi động, hàng hóa lưu thông trên thị trường phong phú, đa dạng, công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát thị trường được tăng cường. Qua đó, kết nối sản xuất và tiêu dùng, tác động tích cực tới quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Ngành đã chủ động xây dựng chiến lược kinh doanh lâu dài với các đối tác, cùng với nhiều giải pháp khác... giúp một số mặt hàng xuất khẩu giữ được ổn định và tăng trưởng; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã xuất khẩu hàng hóa sang thị trường 130 nước, vùng lãnh thổ, đây là sự nỗ lực lớn của ngành, cũng như các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục giữ vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chúc mừng ngành Công thương, đồng thời khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Chính phủ, ngành Công thương luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, quản lý bao trùm nhiều lĩnh vực, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển, hội nhập quốc tế của đất nước cũng như chăm lo đời sống cho nhân dân.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, ngành cần tập trung nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, phát triển Nghệ An nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.

Về một số nhiệm vụ mà ngành Công thương tập trung thực hiện trong giai đoạn tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đề nghị ngành cần chú trọng phát triển một số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có hàm lượng khoa học - công nghệ, ứng dụng công nghệ cao. Phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp xanh, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường. Phát triển công nghiệp dược phẩm để khai thác tiềm năng nguồn nguyên liệu dược khu vực miền Tây Nghệ An. Phát triển công nghiệp khai khoáng theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ cao, chế biến sâu nhằm nâng cao hệ số thu hồi khoáng sản và hiệu quả sử dụng tài nguyên khoáng sản.



Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về hội nhập kinh tế quốc tế. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, xây dựng và quảng bá thương hiệu các sản phẩm hàng hóa, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu hàng hóa của địa phương. Thu hút đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng thương mại, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ thương mại theo hướng văn minh, hiện đại. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa bình quân 10 - 11%/năm.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được, trong 70 năm xây dựng và trưởng thành, ngành đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương lao động hạng Ba ngành Thương mại Nghệ An (năm 1983); Huân chương lao động hạng Nhì ngành Thương mại Nghệ An (năm 1996); Huân chương lao động hạng nhất cho Sở Công nghiệp tỉnh Nghệ An (năm 2000); Huân chương độc lập hạng Ba cho Sở Công Thương tỉnh Nghệ An (năm 2011); Cờ thi đua của Chính phủ; Bằng khen của Thủ tưởng chính phủ và nhiều Bằng khen của Bộ Công Thương và Chủ tịch UBND tỉnh.