Tọa đàm kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sáng nay 9/11, tại thành phố Vinh, Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An tổ chức tọa đàm kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và PTNT (14/11/1945 - 14/11/2020).

Đề dẫn buổi tọa đàm nêu: Cách đây 75 năm, ngay sau khi nước nhà giành độc lập, ngày 14/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh thành lập Bộ Canh nông.

Tham dự, chia vui cùng cán bộ ngành nông nghiệp Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Thế Trung - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đông đảo cán bộ ngành nông nghiệp qua các thời kỳ. Ảnh: Phú Hương

Trong chặng đường 75 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ngành Nông nghiệp và PTNT Nghệ An liên tục giành được những thành tựu to lớn và toàn diện.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông ghi nhận những thành tích ngành Nông nghiệp tỉnh nhà đạt được trong nhiều năm qua. Ảnh: Phú Hương Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp bình quân tăng với tốc độ cao và bền vững, bình quân cả giai đoạn đạt 4,75%, đạt mục tiêu kế hoạch hàng năm và từng giai đoạn; cơ cấu kinh tế nội ngành từng bước chuyển dịch tích cực.



Đồng chí Nguyễn Thế Trung - nguyên Phó Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Phú Hương

Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt trên 1,2 triệu tấn/năm. Chăn nuôi chuyển nhanh từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang tập trung, quy mô lớn trang trại, gia trại; độ che phủ của rừng đạt 58,5% vượt mục tiêu Nghị quyết...



Nguyên giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Thọ Cảnh chia sẻ về một số kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Phú Hương

Xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào sâu rộng trên toàn tỉnh; dự kiến đến cuối năm 2020 sẽ có 281 xã/411 xã, bằng 68,37% xã đạt chuẩn NTM, có 6 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM, đến 2020 tỷ lệ dân số nông thôn dùng nước hợp vệ sinh đạt 85%...

Các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn phát triển mạnh, số doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn tăng nhanh. Việc liên kết, hợp tác trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng...



Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu chỉ đạo một số nhiệm vụ ngành nông nghiệp cần tập trung ưu tiên trong những năm tiếp theo. Ảnh: Phú Hương

Tại buổi tọa đàm, nhiều ý kiến của các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo ngành Nông nghiệp qua các thời kỳ đã nêu lên những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn cũng như góp ý về những giải pháp cần triển khai thời gian tới để đưa ngành nông nghiệp Nghệ An tiếp tục phát triển mạnh mẽ và bền vững.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương thành tựu mà ngành nông nghiệp đã nỗ lực đạt được trong những năm qua. ”Nông nghiệp Nghệ An luôn phát triển mạnh mẽ trên nền tảng ổn định và vững chắc, đóng vai trò trụ cột trong nền kinh tế của Nghệ An, nhất là trong những thời điểm khó khăn thì nông nghiệp còn có vai trò gần như là cứu cánh cho nền kinh tế cũng như an sinh xã hội.

Thời gian tới, ngành cần có những thay đổi mạnh mẽ, linh hoạt hơn nữa để tái cơ cấu ngành thành công, góp phần quan trọng vào thực hiện các mục tiêu phát triển của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cảm ơn những chia sẻ kinh nghiệm của các đại biểu. Ảnh: Phú Hương

Thay mặt BTV tỉnh ủy, tôi xin cảm ơn sự đóng góp vững chắc của ngành nông nghiệp, của những người nông dân vào sự phát triển KT- XH tỉnh nhà”- đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận .



Tại buổi tọa đàm, bên cạnh ghi nhận những thành tựu của ngành nông nghiệp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu cũng nêu rõ: Do cả nguyên nhân chủ quan và khách quan, nông nghiệp Nghệ An vẫn nhỏ lẻ và manh mún; tình trạng bỏ ruộng vẫn còn; xuất khẩu nông sản vẫn chưa phát triển đúng tiềm năng, hầu như chưa đến được các thị trường lớn và khó tính.

Trong chặng đường phát triển tiếp theo, ngành cần tiếp tục chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh; đặt lợi ích người nông dân lên một trong những mục tiêu phát triển hàng đầu.

Đồng thời quan tâm công tác cán bộ để chỉ đạo, lãnh đạo phát triển tốt hơn, để nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ quan trọng cho nền kinh tế - xã hội của tỉnh.