Tọa đàm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Nghệ An

Trao đổi về vấn đề hỗ trợ các bạn trẻ khởi nghiệp, lãnh đạo các Sở Khoa học & Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trường Đại học Vinh cho biết sẽ tạo mọi điều kiện để các bạn trẻ khởi nghiệp, hỗ trợ tối đa về thủ tục hành chính, tìm kiếm các nhà đầu tư tiềm năng để song hành cùng các startup.

Ông Phạm Hồng Quất - Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học & Công nghệ đánh giá Nghệ An là vùng đất địa linh nhân kiệt, người Nghệ An có những đức tính quý báu để thành công như cần cù, thông minh, chịu khó và không ngừng học hỏi. Do đó, các quỹ đầu tư lớn ngày càng tìm đến các startup của Nghệ An và chúng tôi cam kết đồng hành, xây dựng Nghệ An trở thành trung tâm khởi nghiệp vùng Trung Bộ và cả nước trong tương lai.