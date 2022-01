Tòa giám mục Giáo phận Vinh chúc mừng năm mới Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An

Tại Tỉnh ủy Nghệ An, tiếp đoàn có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các Ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy.

Đoàn Tòa Giám mục Giáo phận Vinh thăm, chúc mừng năm mới nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ảnh: Thành Duy Trong không khí đầm ấm, thân tình, Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long chia sẻ tình cảm tốt đẹp, bày tỏ cảm kích trước những nỗ lực, cố gắng, sáng tạo của lãnh đạo Tỉnh ủy, chính quyền tỉnh để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời phát triển kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả nổi bật trong một năm khó khăn vừa qua, đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước.



Nói chuyện với Bí thư Tỉnh ủy, Giám mục Giáo phận Vinh đánh giá cao và trân trọng cảm ơn lãnh đạo tỉnh đã luôn quan tâm, giúp đỡ để bà con Công giáo tỉnh nhà được đóng góp công sức của mình trong công cuộc xây dựng tỉnh nhà, đất nước.

Trước thềm năm mới Nhâm Dần 2022, thay mặt các chức sắc, tu sĩ, đồng bào Công giáo Giáo phận Vinh, Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long chúc tỉnh trong năm mới có thêm những bước phát triển mới, đáp ứng mong mỏi của Nhân dân tỉnh nhà, trong đó có bà con Công giáo.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trao đổi cùng Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục Giáo phận Vinh và các thành viên Đoàn Tòa Giám mục về một số kết quả nổi bật của tỉnh trong năm 2021. Ảnh: Thành Duy Phát biểu đáp từ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý bày tỏ vui mừng, phấn khởi đón tiếp đoàn của Tòa Giám mục Giáo phận Vinh thay mặt cho các chức sắc, chức việc, tu sĩ và đồng bào Công giáo tỉnh đến thăm và chúc mừng Tỉnh ủy Nghệ An nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Sự hiện diện này đã biểu thị những tình cảm nồng ấm, quý mến, chân thành của giáo hội, quý vị Giám mục, linh mục, tu sĩ và đồng bào Công giáo đối với tỉnh nhà.



Dịp này, người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An đã trao đổi một số điểm sáng nổi bật của tỉnh đạt được trong bối cảnh khó khăn của năm 2021 vừa qua; cũng như công tác chuẩn bị cho Nhân dân đón Tết.

Trong đó, thực hiện Chương trình "Tết Vì người nghèo", đến nay, Nghệ An đã huy động được 125 tỷ đồng ủng hộ từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để có thêm điều kiện chăm lo cho hơn 66.000 hộ nghèo và khoảng 56.000 hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh có điều kiện đón Tết Nguyên đán cổ truyền dân tộc.

Tòa Giám mục Giáo phận Vinh tặng hoa chúc mừng Tỉnh ủy Nghệ An nhân dịp đón năm mới Nhâm Dần 2022. Ảnh: Thành Duy Từ những kết quả trên, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, không khí phấn khởi, tin tưởng của Nhân dân là dòng chảy chủ đạo và đang tiếp tục được phát huy, lan tỏa rộng rãi; đồng thời trân trọng cảm ơn những đóng góp tích cực, quan trọng của quý vị chức sắc, chức việc, tu sĩ, đồng bào giáo dân trong quá trình phát triển của tỉnh những năm qua, nhất là năm khó khăn 2021.



Trong mối quan hệ phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền trong tỉnh với Giám mục, các linh mục, tín đồ Công giáo ngày càng gắn bó, tin tưởng lẫn nhau và đạt được kết quả rất tốt đẹp, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An mong muốn Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long và các linh mục, quý vị chức sắc, tu sĩ trên cương vị và trọng trách của mình tiếp tục lãnh đạo, hướng dẫn đồng bào Công giáo tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc, xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa yêu nước”; tiếp tục chung tay cùng cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển, đời sống của đồng bào lương và giáo ngày càng được nâng cao.

Trong niềm vui đón Tết đến, Xuân về, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Giám mục và các linh mục, quý vị chức sắc, tu sĩ động viên bà con Nhân dân chấp hành tốt quy định về cấm sử dụng pháo nổ, pháo hoa nổ, đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn giao thông… để đón Tết bình yên, an lành, có nhiều niềm vui.

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long tặng quà chúc mừng Tỉnh ủy nhân dịp đón năm mới Nhâm Dần 2022. Ảnh: Thành Duy

Nhân dịp bước sang năm mới 2022 và đón Tết cổ truyền Nhâm Dần của dân tộc, thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trân trọng gửi tới Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long, quý vị chức sắc, tu sĩ và đồng bào Công giáo tỉnh nhà luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, an lành, thịnh vượng.

Chiều cùng ngày, đoàn Giáo phận Vinh đã đến chúc mừng tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại UBND tỉnh Nghệ An. Tiếp đoàn có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long đến thăm, chúc Tết Nguyên đán tại UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng Phát biểu tại buổi làm việc, Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long bày tỏ vui mừng trước những kết quả nổi bật của tỉnh trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 nói chung và phòng chống dịch Covid-19 nói riêng. Những kết quả đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho Tòa Giám mục và đồng bào Công giáo hoạt động, tham gia tích cực vào nhiệm vụ chung của tỉnh.



Bước sang năm 2022, Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long chúc UBND tỉnh và UBMTTQ tỉnh tiếp tục đạt được những thành quả to lớn, xuất sắc hơn năm 2021. Đồng thời, trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh lời chúc tốt đẹp nhất, an bình, hạnh phúc.

Tòa Giám mục Giáo phận Vinh tặng hoa chúc mừng UBND tỉnh Nghệ An nhân dịp đón năm mới Nhâm Dần 2022. Ảnh: Phạm Bằng Trân trọng đón nhận lẵng hoa và lời chúc mừng của Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, năm 2021 có nhiều khó khăn, thách thức nhưng đọng lại là những kết quả nổi bật về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch Covid-19.



Để đạt được kết quả đó có đóng góp rất quan trọng, ý nghĩa của Tòa Giám mục Giáo phận Vinh và đồng bào Công giáo. Thay mặt UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trân trọng cảm ơn những đóng góp của Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long, các linh mục và toàn thể đồng bào Công giáo trên địa bàn.