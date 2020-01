Tòa Giám mục Giáo phận Vinh chúc mừng năm mới Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh và Công an tỉnh

Chiều 15/1, Tòa Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục Nguyễn Văn Viên – Giám mục Phụ tá Giáo phận Vinh làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng năm mới Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh, Công an tỉnh Nghệ An nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Tham gia đoàn có các linh mục tại Tòa Giám mục Giáo phận Vinh, đại diện Trường Đại chủng viện Vinh Thanh, đại diện các dòng tu.