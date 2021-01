Tòa Giám mục Giáo phận Vinh thăm, chúc Tết Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Tiếp đoàn về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Thiếu tướng Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; cùng lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh. Toàn cảnh cuộc đón đoàn Tòa Giám mục Giáo phận Vinh đến thăm, chúc tết Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy Thay mặt Tòa Giám mục Giáo phận Vinh, Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long bày tỏ niềm vui khi đến thăm, chúc tết Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An.



Điểm lại một năm qua, Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long vui mừng nhận thấy mối liên hệ giữa chính quyền các cấp trong tỉnh đối với Tòa Giám mục, cá nhân Giám mục, với bà con Công giáo nói chung rất tốt đẹp, thắm thiết, tình cảm.

“Quý vị luôn lắng nghe nguyện vọng của bà con Công giáo chúng tôi; khi gặp những điều gì khó khăn thì hết sức quan tâm để giải quyết cho hợp tình, hợp lý”, Giám mục Giáo phận Vinh chia sẻ: “Điều đó nói lên mối quan tâm, thịnh tình của chính quyền tỉnh Nghệ An dành cho bà con Công giáo”.

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long trao đổi cùng Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý. Ảnh: Thành Duy Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long khẳng định: Năm qua, bà con Công giáo luôn ý thức, trách nhiệm cùng với Nhân dân dưới sự lãnh đạo của chính quyền để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid -19, khắc phục hậu quả thiên tai; đồng thời bày tỏ lòng cảm kích khi chính quyền của tỉnh đã hết sức nỗ lực giúp cho Nhân dân khắc phục những khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai gây ra. Đặc biệt là những hy sinh không quản gian lao, ngày đêm của cán bộ, chiến sỹ lực lượng quân đội, công an…



Chúc mừng những thành tựu của tỉnh trong năm qua trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; chuẩn bị đón Tết Tân Sửu 2021, thay mặt Giáo phận Vinh, Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long chúc tỉnh sẽ có nhiều thành quả tốt đẹp hơn nữa trong năm mới; chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp, đem lại nhiều đường hướng mới cho đất nước tiếp tục tiến lên.

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long chúc mừng năm mới Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý bày tỏ vui mừng được đón tiếp Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long cùng đoàn đến thăm, chúc mừng tỉnh trước thềm năm mới Tân Sửu.



Nhấn mạnh chỉ trong vài tháng, tỉnh hai lần được đón đoàn Tòa Giám mục đến thăm, chúc mừng tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ, điều đó đã biểu thị những tình cảm ấm áp, quý mến của Giáo hội, Tòa Giám mục, Đức Giám mục, linh mục, tu sĩ đối với tỉnh nhà và gửi lời trân trọng cảm ơn đến Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long và đoàn.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã thông tin đến Giám mục Giáo phận Vinh và đoàn một số kết quả cơ bản, nổi bật của tỉnh trong năm 2020 - một năm tỉnh phải đối mặt với điều kiện hết sức khó khăn do dịch bệnh Covid-19, thiên tai khắc nghiệt.

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long tặng quà chúc mừng năm mới Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long tặng quà chúc mừng năm mới UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy Để đạt được những kết quả đó là nhờ tỉnh đã phát huy được tinh thần đoàn kết, thống nhất; công tác điều hành của cấp ủy, chính quyền năng động, linh hoạt; sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị toàn tỉnh; sự giúp đỡ tận tình, thường xuyên của Trung ương; đồng thời có sự đóng góp rất quan trọng của Giám mục, các chức sắc, linh mục, tu sĩ và đồng bào Công giáo tỉnh nhà.



Với đường hướng của Giáo hội, năm qua, đồng bào Công giáo tỉnh đã thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tỉnh. Mối quan hệ, phối hợp giữa các giáo xứ, giáo hạt, các linh mục với cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh ngày càng tin tưởng, gắn bó, giải quyết công việc hiệu quả hơn; không khí hòa đồng, phấn khởi được lan tỏa, nhất là trong dịp Lễ Giáng sinh vừa qua.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trân trọng cảm ơn những đóng góp rất đáng trân quý của Giám mục, các chức sắc, linh mục đối với sự phát triển của tỉnh Nghệ An trong năm vừa qua. Đặc biệt, với uy tín của mình đã động viên bà con giáo dân thực hiện các cuộc vận động, các chương trình lớn của Nhà nước, tỉnh như: phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; phối hợp với địa phương thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, tham gia ủng hộ phòng, chống Covid-19, ủng hộ khắc phục hậu quả lũ lụt ở miền Trung…

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trao đổi với Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long. Ảnh: Thành Duy Chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, tỉnh đã tổ chức chương trình Tết Vì người nghèo và đã nhận được sự đóng hơn 89 tỷ đồng để hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo đón tết.



Thời gian tới, đồng chí Thái Thanh Quý mong muốn Giám mục, các linh mục, chức sắc, tu sĩ trên cương vị và trọng trách của mình tiếp tục hướng dẫn Giáo hội, đồng bào Công giáo tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc, xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa yêu nước”; cùng chia sẻ, gắn bó chặt chẽ hơn nữa với chính quyền trong giải quyết các vấn đề liên quan.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà lưu niệm cho Tòa Giám mục Giáo phận Vinh. Ảnh: Thành Duy Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành với Tòa Giám mục, các giáo hạt, giáo xứ để giải quyết các vấn đề liên quan vừa đúng chính sách của Đảng, Nhà nước, vừa có tình, có lý, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của bà con Công giáo trên địa bàn tỉnh.



Nhân dịp chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc, Bí thư Tỉnh ủy chúc Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long cùng đoàn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tràn đầy hồng ân thiên Chúa.