Tòa Nghệ An tuyên tử hình 'đôi bạn' vận chuyển hàng cấm với nửa tỉ đồng tiền công

Sáng 13/5/2022, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử Giàng Seo Hòa (SN1989; trú tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) và Vàng Seo Sử (SN 1996; trú tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Giàng seo Hòa và Vàng Seo Sử tại phiên tòa (từ trái sang phải). Ảnh: An Quỳnh.

Trước đó, ngày 17/1/2021, Giàng Seo Hòa có nhận được cuộc gọi thuê vận chuyển số lượng “hàng” đi từ Nghệ An về Lào Cai với giá 500 triệu đồng. Tuy nhiên do lo sợ bị bắt nên Giàng Seo Hòa gọi điện thoại nói Vàng Seo Sử đến nhà để bàn chuyện. Tại đây, Hòa đặt vấn đề về việc vận chuyển “hàng cấm” đi từ Nghệ An ra Lào Cai với giá 500 triệu, nếu Sử nhận lời Hòa sẽ lấy 50 triệu tiền công. Do mờ mắt trước số tiền quá lớn, Sử liền đồng ý.