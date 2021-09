Toàn cảnh mưa lũ ở Nghệ An

Trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn, mưa lớn kéo dài trong ngày 24/9 và sáng sớm nay đã khiến một số tuyến đường, cầu tràn bị ngập ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Lợi, Nghĩa Mai... Tại các điểm ngập, chính quyền các địa phương cắt cử người trực 24/24h hướng dẫn, tuyệt đối không cho người và phương tiện qua lại. Bên cạnh đó, trên địa bàn một số diện tích hoa màu cũng bị ngập nước, như sắn ở Nghĩa Khánh, lúa ở Nghĩa Lộc...

Mưa lớn kéo dài trong 2 ngày qua, với tổng lượng mưa đo được trên 170mm đã gây ngập úng cục bộ nhiều khu vực trên địa bàn TX Thái Hòa.

Mực nước sông Hiếu đang lên cao trong sáng nay (25/9). Ảnh: Minh Thái

Do ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 6, những ngày qua trên địa bàn thị xã Thái Hòa có mưa to đến rất to kéo dài cả ngày lẫn đêm, nên lượng nước mưa tại sông Hiếu dâng lên rất cao, hầu hết các xã, phường đều xảy ra ngập úng cục bộ, một số tuyến đường liên xã bị chia cắt.



Trước tình mưa lũ, BCĐ Phòng, chống bão lụt và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn thị xã Thái Hòa đã lên các phương án đối phó với tình hình thực tế. Ban CHQS đã điều động lực lượng dân quân cắm biển báo, lập chốt tại những khu vực ngập sâu, nguy hiểm để cảnh báo người dân khi qua nhũng khu vực này.