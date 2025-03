Giáo dục TOEFL Challenge 2024-2025: Cơ hội giúp học sinh Nghệ An đánh giá năng lực tiếng Anh theo chuẩn quốc tế Hoa Kỳ Tham gia vòng thi cấp tỉnh - cuộc thi tiếng Anh quốc tế TOEFL Challenge năm học 2024-2025, học sinh từ lớp 2-9 tại Nghệ An có cơ hội tranh tài và đánh giá năng lực tiếng Anh theo chuẩn Hoa Kỳ. Đây không chỉ là một sân chơi uy tín mà còn là bệ phóng giúp các em tiếp cận chuẩn đánh giá quốc tế Hoa Kỳ, tạo lợi thế trong hành trình hội nhập.

Đón đầu xu hướng nâng cao năng lực tiếng Anh cho học sinh theo chuẩn quốc tế

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, việc nâng cao chất lượng giảng dạy và học ngoại ngữ theo tiêu chuẩn quốc tế đang trở thành mục tiêu trọng tâm của ngành Giáo dục. Đề án "Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn Nghệ An giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030” từ khi được triển khai đến nay đã góp phần thúc đẩy việc dạy và học ngoại ngữ toàn diện với đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, cam kết đầu ra theo chứng chỉ năng lực ngoại ngữ quốc tế sau khi tốt nghiệp từng cấp học.

Đặc biệt, theo tinh thần của Kết luận số 91-KL/TW, của Bộ Chính trị, ban hành ngày 12/8/2024, ngành Giáo dục đang từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong các trường học. Vậy nên, việc được tiếp cận sớm với tiếng Anh theo tiêu chuẩn đánh giá quốc tế ngay từ bậc Tiểu học và THCS không chỉ giúp học sinh xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc mà còn là yếu tố quyết định để các em không bị tụt lại phía sau so với các bạn đồng trang lứa.

Bên cạnh học tập theo chương trình chính khóa, việc tham gia các sân chơi tiếng Anh cũng giúp học sinh có cơ hội cọ xát thực tế, rèn luyện tư duy ngôn ngữ và bản lĩnh thi đấu. TOEFL Challenge chính là một trong những cuộc thi tiếng Anh quốc tế uy tín hàng đầu giúp học sinh Nghệ An chuẩn bị hành trang hội nhập quốc tế một cách bài bản và chuyên sâu.

Học sinh tham dự cuộc thi tiếng Anh quốc tế TOEFL Challenge năm học 2024-2025. Ảnh: P.V

Tinh thần hiếu học và khát khao chinh phục TOEFL Challenge của học sinh Nghệ An

Nghệ An từ lâu đã được biết đến là vùng đất hiếu học, nơi học sinh không ngừng nỗ lực vươn lên để khẳng định bản thân. Nhiều năm qua, Nghệ An luôn nằm trong nhóm địa phương có phong trào tham gia tranh tài tại cuộc thi tiếng Anh quốc tế TOEFL Challenge mạnh mẽ nhất cả nước, chỉ sau Hà Nội. Không chỉ dừng lại ở số lượng, chất lượng thí sinh cũng rất ấn tượng khi nhiều học sinh không chỉ dẫn đầu tỉnh mà còn xuất sắc đạt giải thưởng tại Vòng chung kết Quốc gia. Những thành tích này không chỉ là minh chứng cho sự chăm chỉ, nỗ lực của học sinh Nghệ An mà còn cho thấy bước tiến rõ nét của ngành Giáo dục Nghệ An và những định hướng cấp tiến, đầu tư sân chơi học tập cho học sinh, khẳng định chất lượng dạy và học bộ môn tiếng Anh tiệm cận với chuẩn quốc tế, sánh ngang với các thành phố lớn như Hà Nội hay TP. Hồ Chí Minh.

Học sinh Nghệ An nhận giải thưởng tại Lễ tổng kết Cuộc thi TOEFL Challenge năm học 2023-2024. Ảnh: P.V

Theo báo cáo thống kê chi tiết từ Ban Tổ chức, mùa giải 2023-2024, Cuộc thi TOEFL Primary Challenge ghi nhận kết quả 92% thí sinh Tiểu học tỉnh Nghệ An tham gia cuộc thi đạt mức chuẩn A1 trở lên ở kỹ năng Đọc hiểu, 78% đạt nức chuẩn A1 trở lên ở kỹ năng Nghe hiểu, (trình độ A1 là mức chuẩn ngoại ngữ nước ta phấn đấu đạt cho học sinh Tiểu học đến hết năm 2025). Với bài thi TOEFL Junior Challenge, kết quả ghi nhận 90% thí sinh THCS đạt mức chuẩn A2 trở lên ở kỹ năng Nghe hiểu, 96% thí sinh THCS đạt mức chuẩn A2 trở lên ở kỹ năng Ngữ pháp và Từ vựng, 82% thí sinh THCS đạt mức chuẩn A2 trở lên ở kỹ năng Đọc hiểu (trình độ A2 là mức chuẩn đầu ra của Bộ GD&ĐT đối với học sinh THCS).

Cơ hội tỏa sáng tài năng tiếng Anh ghi danh tốp thí sinh xuất sắc dành cho học sinh Nghệ An

Cuộc thi TOEFL Challenge tỉnh Nghệ An năm học 2024-2025 được khởi tranh từ tháng 12/2024, thu hút đông đảo học sinh tham gia. Đây là sân chơi sôi động và uy tín giúp học sinh Nghệ An và cả nước tiếp cận với các thước đo đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh theo chuẩn quốc tế Hoa Kỳ. Đặc biệt, vòng thi cấp tỉnh sẽ là cơ hội để các thí sinh Nghệ An tiếp tục khẳng định năng lực, chinh phục tấm vé tham dự vòng chung kết quốc gia và nhận nhiều giá trị thiết thực:

Cọ xát với đề thi tiếng Anh quốc tế, nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh và mở ra hành trang trở thành công dân toàn cầu tương lai.

Nhận phiếu điểm tiếng Anh có giá trị toàn cầu, giúp học sinh nâng cao hồ sơ học tập, được ưu tiên cộng điểm, xét tuyển, tuyển thẳng vào nhiều trường THCS, THPT chuyên, chất lượng cao.

Trải nghiệm học hỏi và giao lưu với các thí sinh xuất sắc khác trong tỉnh, tạo động lực vươn xa hơn trong hành trình chinh phục tiếng Anh.

Cuộc thi TOEFL Challenge mỗi năm chỉ tổ chức 1 lần - cơ hội dành cho học sinh Nghệ An tranh tài. Ảnh: P.V

Quý phụ huynh và học sinh có thể tham khảo và đăng ký ngay Vòng thi cấp tỉnh trước ngày 14/3/2025 tại: https://dangkytoeflchallenge.iigvietnam.com/nghe-an/dang-ky-vong-2/.

TOEFL Challenge không chỉ là cuộc thi mà còn là bệ phóng giúp học sinh Nghệ An tự tin hội nhập với chuẩn ngoại ngữ toàn cầu. Với sự ủng hộ mạnh mẽ từ Sở GD&ĐT Nghệ An cùng truyền thống hiếu học của học sinh tỉnh nhà, cuộc thi tiếp tục là sân chơi ý nghĩa, mở ra nhiều cơ hội mới cho thế hệ trẻ trên hành trình hội nhập, còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy sự phát triển và hội nhập quốc tế của Nghệ An.