Tối 25/1 có tới 14 chuyến bay đến Vinh phải hủy

(Baonghean.vn) - Từ những năm 1960 của thế kỷ trước, cam Vinh từng được xuất khẩu sang Liên Xô và các nước Đông Âu. Là một trong những cây trồng chủ lực và là sản phẩm đặc sản của Nghệ An, thời kỳ “hoàng kim”, toàn tỉnh có tới trên 7.000 ha cam, đem lại thu nhập tiền tỷ cho nông dân. Tuy nhiên, việc phát triển bền vững thương hiệu cam Vinh vẫn là một vấn đề nan giải...

(Baonghean.vn) - Chiều 25/1, nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, Đoàn công tác UBND tỉnh do đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà Công ty Điện lực Nghệ An, Truyền tải điện Nghệ An.