Tổng Bí thư: Chính phủ xử lý dứt điểm những điểm nghẽn để phát triển đất nước nhanh, bền vững hơn

Ngày 11/8, Chính phủ khóa XV họp phiên đầu tiên nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Phiên họp được tổ chức trực tuyến toàn quốc tới các địa phương. Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, đồng thời truyền trực tuyến đến 21 điểm cầu các huyện, thành, thị.

Hội nghị được tổ chức trong 1 ngày với nhiều nội dung rất quan trọng, tập trung thảo luận, thống nhất những vấn đề then chốt, quan trọng nhất trên các lĩnh vực của đất nước trong 5 năm tới.

Trong buổi sáng, các đại biểu thảo luận về các nhiệm vụ trọng tâm triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và về dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025.

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh toàn bộ hệ thống chính trị của nước ta phải thực hiện được mục tiêu chung xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, đi lên chủ nghĩa xã hội, Nhân dân phải có được cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc.

Trong đó, để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội XIII, Hội nghị Trung ương 3 (khóa XIII) của Đảng và Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XV đã đề ra, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 cần tiếp tục phát huy mạnh hơn nữa, tốt hơn nữa truyền thống vẻ vang, những kết quả, thành tích to lớn và những bài học kinh nghiệm quý báu mà Chính phủ qua các thời kỳ đã đạt được; nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa trên con đường đổi mới; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong giai đoạn phát triển mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Tổng Bí thư cũng yêu cầu Chính phủ thực hiện đồng bộ các giải pháp, khắc phục có hiệu quả tác động của đại dịch Covid -19, nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế; phát huy mạnh mẽ các giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam và sức sáng tạo của mỗi cá nhân; từng bước xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Cùng với đó, Chính phủ khóa XV cần chú trọng bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường quốc phòng - an ninh, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; chủ động tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong quá trình này cần phải luôn luôn nghiên cứu, nắm chắc và quán triệt thật sâu sắc các vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản có tính nguyên tắc rất quan trọng đã được thể hiện trong cương lĩnh, đường lối cơ bản của Đảng về cách mạng nước ta.

Hội nghị được truyền trực tuyến đến 21 huyện, thành, thị tại Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, Chính phủ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp to lớn hơn nữa vào công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa đất nước từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội; xứng đáng với vị trí, vai trò là cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất thực hiện quyền hành pháp của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; là cơ quan trực tiếp tổ chức, quản lý, triển khai thực hiện có hiệu quả mọi chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam; biến đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước thành hiện thực sinh động, mang lại ấm no, tự do, hạnh phúc cho Nhân dân, làm vẻ vang cho dân tộc, cho giống nòi.