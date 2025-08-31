Thời sự Tổng Bí thư dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích nhà số 48 phố Hàng Ngang Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và 80 năm Quốc khánh, sáng nay, Tổng Bí thư Tô Lâm đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích nhà số 48 phố Hàng Ngang (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương, thành kính tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất. Người đã gắn bó và hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta và dân tộc ta.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Sau lễ dâng hương, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tham quan Di tích nhà số 48 Hàng Ngang, nghe giới thiệu về khu di tích, những kỷ vật quý giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn lưu giữ tại đây và những câu chuyện về bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã viết Sổ lưu niệm bày tỏ: "Tôi rất vinh dự và xúc động được trở lại thăm ngôi nhà lịch sử số 48 Hàng Ngang, Hà Nội, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã dự thảo bản Tuyên ngôn Độc lập - Khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Trong căn phòng giản dị này, dưới ngọn đèn nhỏ, Bác đã dành tâm huyết, trí tuệ và niềm tin sắt son vào tương lai dân tộc đã viết nên những lời văn vĩ đại, tỏa sáng, khẳng định trước toàn thế giới quyền độc lập, tự do thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Từng câu chữ, từng trang bản thảo đã trở thành áng văn chính luận mẫu mực, là Tuyên ngôn bất hủ về giá trị của Độc lập của dân tộc, của Tự do và Hạnh phúc của nhân dân.

Xin nguyện trước Anh linh của Người và trước lịch sử dân tộc: Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân sẽ tiếp tục giữ gìn và phát huy thành quả cách mạng, xây dựng nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, hùng cường, sánh vai cùng bạn bè năm châu như Bác hằng mong muốn".

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Di tích nhà số 48 Hàng Ngang. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm xem trưng bày tại Di tích 48 Hàng Ngang. Ảnh: TTXVN

Nhà số 48 Hàng Ngang của ông bà Trịnh Văn Bô và Hoàng Thị Minh Hồ nguyên là chủ nhân ngôi nhà nằm giữa khu phố cổ, trung tâm thương mại sầm uất của Hà Nội xưa, nay thuộc phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đó là các tòa nhà nối liền nhau hình chữ nhật với hai mặt trước, sau thông thoáng, cửa chính nằm ở 48 phố Hàng Ngang, cửa hậu nằm ở 35 phố Hàng Cân.

Do có vị trí thuận lợi, lại là cơ sở cách mạng từ thời tiền khởi nghĩa, ngôi nhà này đã được Trung ương Đảng chọn làm nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những ngày đầu Người từ chiến khu Việt Bắc về Hà Nội tháng 8/1945. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc tại ngôi nhà này từ ngày 25/8 đến đầu tháng 9/1945.

Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân phường Hoàn Kiếm. Ảnh: TTXVN

Tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng Ban Thường vụ Trung ương Đảng quyết định nhiều chủ trương quan trọng về đối nội, đối ngoại, về thể chế và thành phần của Chính phủ lâm thời, về tổ chức ngày Lễ Độc lập... Đặc biệt, trong căn phòng nhỏ trên tầng 2 của ngôi nhà này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bản “Tuyên ngôn Độc lập” đọc tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội vào ngày 2/9/1945, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Di tích ngôi nhà số 48 Hàng Ngang được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.