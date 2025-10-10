Thời sự Tổng Bí thư đặt hoa tưởng nhớ Chủ tịch Kim Nhật Thành, Tổng Bí thư Kim Jong-il Sáng 10/10, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu Việt Nam đến đặt hoa tưởng nhớ Chủ tịch Kim Nhật Thành, Tổng Bí thư Kim Jong-il tại Cung Thái Dương ở Thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu Việt Nam đặt hoa tưởng nhớ Chủ tịch Kim Nhật Thành, Tổng Bí thư Kim Jong-il. Ảnh: TTXVN

Ảnh: TTXVN

Ảnh: TTXVN

Cũng trong sáng nay, Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên.

Cùng dự về phía Triều Tiên có Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên và đại diện một số Bộ, ngành.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Cho Yong Won đã cắt băng khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên Lê Bá Vinh nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, người bạn thân thiết của nhân dân Triều Tiên.

Tổng Bí thư Tô Lâm đặt lẵng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Công trình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được khánh thành và đặt trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên là niềm vui không chỉ của Nhân dân Việt Nam, mà còn là niềm vui của Nhân dân Triều Tiên. Bởi trong quá trình xây dựng luôn nhận được sự ủng hộ thuận lợi của các cơ quan, ban, ngành và Nhân dân Triều Tiên.

Đại sứ cho biết, Việt Nam và Triều Tiên thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 75 năm. Ngày 31/1/1950, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao.

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành đích thân xây dựng.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Từ đó đến nay, mối quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa hai nước luôn được hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước coi trọng, không ngừng được củng cố và phát triển.

Năm 1957, trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Triều Tiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định Việt Nam và Triều Tiên tuy đường xa nhưng lòng rất gần, tuy cách xa ngàn dặm nhưng gắn bó với nhau như tình anh em thân thiết.