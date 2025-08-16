Thời sự Tổng Bí thư dự Lễ khánh thành công trình trụ sở Bộ Công an Tổng Bí thư Tô Lâm sáng nay dự Lễ khánh thành trụ sở Bộ Công an tại số 96 Nguyễn Du, phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" (19/8/2005 - 19/8/2025), sáng nay, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ khánh thành trụ sở Bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự Lễ khánh thành công trình trụ sở Bộ Công an. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm dự buổi lễ. Cùng dự có nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư.

Cùng dự còn có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, UBND TP. Hà Nội; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an; các cán bộ trong Đảng ủy Công an Trung ương; đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ…

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khánh thành công trình trụ sở Bộ Công an. Ảnh: TTXVN

Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Công an chủ trì buổi lễ.

Dự án xây dựng trụ sở Bộ Công an là công trình trọng điểm, điển hình cho tiến trình hiện đại hóa cơ sở vật chất của Bộ Công an theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị; được Tổng Bí thư Tô Lâm đặt nền móng từ những bước đi đầu tiên và trong suốt quá trình triển khai thực hiện.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành trụ sở Bộ Công an tại số 96 Nguyễn Du, Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Được khởi công xây dựng từ tháng 12/2023, dự án được trang bị đồng bộ các thiết bị tiên tiến, hiện đại, đáp ứng đầy đủ và có dư địa cho nhu cầu các hoạt động của Bộ Công an.

Với sự nỗ lực, quyết tâm hoàn thành công trình để chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân, ban quản lý dự án đã tổ chức phát động thi đua 200 ngày đêm thi công liên tục, rút ngắn tối đa thời gian thi công.

Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Công an tặng quà cho các đơn vị có nhiều hỗ trợ, phối hợp xây dựng trụ sở Bộ Công an. Ảnh: TTXVN

Sau gần 18 tháng thi công, dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; sự vào cuộc, đồng hành của lãnh đạo các bộ, ngành, Thành phố Hà Nội; sự nỗ lực của chủ đầu tư, sự quyết tâm của nhà thầu thi công, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, đảm bảo cơ sở vật chất khang trang, chính quy, hiện đại, phục vụ hiệu quả công tác của lực lượng Công an nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu trồng cây lưu niệm trong khuôn viên trụ sở Bộ Công an. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã cắt băng khánh thành công trình trụ sở Bộ Công an và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên trụ sở.