Tổng Bí thư dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII

Sáng 30/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, đã khai mạc phiên chính thức tại Thủ đô Hà Nội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, dự và tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Cùng tham dự còn có nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện các tổng cục, quân khu, quân chủng, các học viện, nhà trường và một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng…

Tham dự Đại hội còn có các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, cùng 506 đại biểu đại diện cho hơn 3 triệu hội viên trên cả nước.

Đoàn đại biểu Hiệp hội Cựu chiến binh quốc gia Lào, Đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh Campuchia đã sang dự, chúc mừng Đại hội.

Phát huy truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng

Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VI phát biểu khai mạc, khẳng định: Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã có bước phát triển vững chắc cả về số lượng, chất lượng; hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ. Tuyệt đại đa số cựu chiến binh giữ vững, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; tích cực đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm và các tệ nạn xã hội.

Hội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; tích cực giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống của hội viên; thực hiện tốt chức năng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cựu chiến binh.

Thượng tướng Nguyễn Văn Được khẳng định, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua đã góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII, XIII của Đảng; tiếp tục khẳng định Hội Cựu chiến binh Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội uy tín, thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước, Nhân dân.

Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ những kết quả trong công tác Hội giai đoạn 2017 - 2022, trong đó, nổi bật là việc thực hiện có hiệu quả phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, nâng cao đời sống; tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước. Toàn Hội hiện có 8.652 doanh nghiệp, 1.752 hợp tác xã, 3.677 tổ hợp tác... Hàng năm, có hàng chục nghìn hội viên cựu chiến binh đạt danh hiệu “Sản xuất, kinh doanh giỏi” các cấp. Đã có 63/63 tỉnh, thành phố thành lập Hội Doanh nhân cựu chiến binh và Câu lạc bộ Doanh nhân cựu chiến binh.

Dự thảo Báo cáo chính trị đã đề ra mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ với 6 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó, đáng chú ý là phát triển hơn 85% đối tượng đủ điều kiện kết nạp vào Hội; phấn đấu mỗi năm giảm từ 1 - 1,5% tỷ lệ hộ cựu chiến binh nghèo theo chuẩn đa chiều; phấn đấu 95% cựu chiến binh trong độ tuổi lao động, còn sức khỏe được tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ, bồi dưỡng hoặc đào tạo nghề để có cơ hội tìm việc làm.

Bên cạnh các giải pháp, dự thảo Báo cáo nêu rõ 2 khâu đột phá để các cấp Hội thực hiện toàn diện nhiệm vụ, gồm: Xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng; Xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh và đội ngũ cán bộ Hội các cấp gương mẫu, tiêu biểu.

Bước phát triển mới, ngày càng mạnh mẽ, vững chắc hơn nữa

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng, cảm ơn Hội Cựu chiến binh Việt Nam và toàn thể các bác, anh chị em cựu chiến binh, cựu quân nhân trong cả nước về những kết quả, thành tựu rất đáng trân trọng đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng tình với Báo cáo chính trị tại Đại hội, thể hiện tinh thần đổi mới, trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, quán triệt nghiêm túc tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân hoàn toàn tin tưởng và đặt trọn niềm tin vào sự "Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới" của Hội Cựu chiến binh các cấp với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp hoạt động của Hội đã đề ra trong nhiệm kỳ mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, với tinh thần là tổ chức của những người mang bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", Hội Cựu chiến binh các cấp cần tiếp tục quán triệt và tổ chức cho cán bộ, hội viên thực hiện thật tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Hội là: Kiên quyết bảo vệ các thành quả của cách mạng, góp phần làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình", "phi chính trị hóa quân đội" của các thế lực thù địch; là lực lượng chính trị tích cực, đi đầu tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp cho cán bộ, hội viên nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp Hội cần thường xuyên tập hợp, phản ánh với các cấp ủy, chính quyền ý kiến của cựu chiến binh, của nhân dân về những chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh...; là nòng cốt trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; dựa vào dân, nhạy bén phát hiện những vấn đề bất cập hoặc mới phát sinh để kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, khắc phục những vấn đề gây bức xúc trong các tầng lớp nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Đặc biệt, Hội cần tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với phương châm kết hợp giữa "xây" và "chống", lấy xây là chính, phòng ngừa là cơ bản, khắc phục những thói hư, tật xấu trong Đảng, trong bộ máy Nhà nước; đồng thời, cảnh giác, không để các phần tử xấu và kẻ địch lợi dụng gây mất đoàn kết nội bộ, vu cáo, bôi nhọ, đả kích, chống phá Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn, Hội Cựu chiến binh các cấp cần khai thác tối đa mọi nguồn lực và chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với cựu chiến binh; phối hợp lồng ghép các chương trình, các cuộc vận động trong cựu chiến binh một cách có hiệu quả; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi".

Các cấp Hội chú ý quan tâm hơn nữa đến các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, căn cứ địa cách mạng; cổ vũ, động viên các đơn vị, cá nhân cựu chiến binh tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu hợp pháp; coi trọng nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến; phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" làm cho công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác từ thiện, giúp đỡ đồng bào, đồng chí khó khăn trở thành một phong trào sâu rộng, một nét đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" của cựu chiến binh Việt Nam.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, các cấp hội và hội viên cựu chiến binh cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác giáo dục truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thụ kinh nghiệm cho thế hệ trẻ; đồng hành với thanh niên trong phong trào lập thân, lập nghiệp, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, coi đó là một nhiệm vụ vẻ vang và là trách nhiệm, tình cảm của Hội đối với thanh, thiếu niên thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước.

Hội Cựu chiến binh các cấp cần tích cực, chủ động hơn trong phối hợp với Đoàn Thanh niên, cơ quan quân sự địa phương, các ngành có liên quan để tập hợp, động viên anh chị em tham gia sinh hoạt trong các câu lạc bộ cựu quân nhân ở cơ sở, tích cực thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh và các phong trào khác ở địa phương, qua đó, bồi dưỡng, tạo nguồn bổ sung cán bộ cho Hội, cho Đảng và Nhà nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, chăm lo xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đổi mới mạnh mẽ phương thức và nội dung hoạt động để Hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, bảo đảm phù hợp với đối tượng, hướng mạnh về cơ sở, coi trọng chất lượng, hiệu quả; tránh phô trương, hình thức. Trong đó, chú trọng phát triển, củng cố tổ chức Hội, nhất là ở các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, đoàn thể, doanh nghiệp; chú trọng thực hiện đồng bộ các biện pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội các cấp, có đủ phẩm chất, năng lực và trí tuệ, có bản lĩnh chính trị vững vàng; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến cơ sở cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động cho các cấp hội cựu chiến binh; có cơ chế và tạo điều kiện thuận lợi để các cấp hội tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Với truyền thống "Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới", truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam và lịch sử vẻ vang của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng sau Đại hội này, Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ có bước phát triển mới, ngày càng mạnh mẽ, vững chắc hơn nữa, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng một nước Việt Nam "giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Hội Cựu chiến binh Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác và tham gia tích cực các phong trào thi đua, các chương trình phát triển kinh tế- xã hội từ năm 2019 đến năm 2021; góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.