Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Văn phòng Chính phủ; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an...

Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến đối với: Báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương năm 2021; Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII trong Công an nhân dân; Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06/8/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược An ninh quốc gia; nội dung các văn bản chính đưa ra tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị. Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ



Hội nghị thống nhất đánh giá: Năm 2021, trước những khó khăn do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, với quyết tâm chính trị cao và nỗ lực tuyệt đối, Đảng ủy Công an Trung ương, cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu các cấp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm tiên phong đi đầu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương chỉ đạo của Đảng, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ năm “bản lề” của nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII; phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, “tuyến đầu” trong phòng, chống dịch COVID-19, hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ chính trị, tạo khí thế, động lực, quyết tâm chính trị lan tỏa trong toàn xã hội, phục vụ hiệu quả “mục tiêu kép” của Chính phủ.



Đảng bộ Công an Trung ương là một Đảng bộ triển khai sớm nhất đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống, cũng là Đảng bộ đầu tiên nhìn nhận, đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, rất bài bản, khoa học.

Nổi bật là, Đảng bộ Công an Trung ương đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước trên các lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, phòng, chống dịch COVID-19.

Đảng bộ Công an Trung ương đã phát huy vai trò nòng cốt; chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững an ninh quốc gia, duy trì bảo đảm an ninh từ xa, không để xảy ra khủng bố phá hoại; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được mục tiêu, yêu cầu ở cấp độ cao nhất, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra sơ suất.



Đảng bộ Công an Trung ương đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế liên quan chức vụ, tham nhũng nhất là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo theo phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, lan tỏa từ Trung ương đến địa phương, có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung cho cả xã hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN Trật tự, an toàn xã hội có sự chuyển biến tích cực. Công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với năm 2020. Bộ Công an đã xây dựng và đưa vào vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân mở ra một giai đoạn mới cho việc ứng dụng công nghệ để phòng, chống tội phạm, phòng, chống dịch COVID-19, quản trị xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, an dân.

Lực lượng Công an chủ động, nhanh chóng, linh hoạt “chuyển trạng thái", phát huy vai trò nòng cốt, tuyến đầu xung kích, tích cực tham gia, đóng góp toàn diện trong phòng, chống dịch COVID-19, khắc phục hậu quả bão, lũ lụt, cứu nạn, cứu hộ. Nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hy sinh quên mình, giúp dân vượt qua hoạn nạn được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.



Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được đặc biệt coi trọng, xác định là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩ quyết định hàng đầu, được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt những kết quả quan trọng; chủ động nghiên cứu xây dựng Đề án “xây dựng Công an nhân dân đến năm 2030 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại" để báo cáo Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về công tác này.



Công tác phối hợp giữa Đảng bộ, Bộ Công an với các bộ, ban, ngành, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt được những kết quả quan trọng. Trong đó phối hợp thực hiện chủ trương hỗ trợ, xây dựng, sửa chữa hàng nghìn ngôi nhà cho các hộ nghèo, nhà bán trú cho học sinh tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn bằng nguồn vốn xã hội hóa, được các cấp chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.



Chủ động nắm chắc tình hình, tuyệt đối không để bị động bất ngờ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và công tác tổ chức Hội nghị chu đáo, chặt chẽ, chất lượng, có tính chiến đấu cao.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, năm 2021 bối cảnh tình hình trong nước, thế giới, khu vực nhiều diễn biến mới, phức tạp. Đất nước diễn ra nhiều sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng; chịu tác động, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19; có rất nhiều công việc đột xuất, cần tập trung giải quyết. Trong bối cảnh đó chúng ta đã nỗ lực, cố gắng đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các mặt kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, giữ vững môi trường ổn định, an toàn, nhân dân phấn khởi.