Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội bất thường

(Baonghean.vn) - Sáng 13/1, tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đến năm 2040. Chủ tịch UBND tỉnh có bài phát biểu tại hội nghị.